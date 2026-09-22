मुंबई

Mumbai News: रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत ३५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, शौचालयात गेला अन्...; CSMTवर काय घडलं?

Mumbai Crime News: रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत ३५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
CSMT station Crime Case

CSMT station Crime Case

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत असणाऱ्या एका ३५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. इमरान शेख असे मृत तरुणाचे नाव असून रोजगारासाठी दोन दिवसांपूर्वीच तो मुंबईत आला होता. यावेळी आरपीएफ चौकीशी संपर्क साधत असताना त्यांच्यात वाद होताच, मारहाण केल्याप्रकरणी त्याला ताब्यात घेण्यात आले होते.

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