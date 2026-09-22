Mumbai News: रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत ३५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, शौचालयात गेला अन्...; CSMTवर काय घडलं?

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत असणाऱ्या एका ३५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. इमरान शेख असे मृत तरुणाचे नाव असून रोजगारासाठी दोन दिवसांपूर्वीच तो मुंबईत आला होता. यावेळी आरपीएफ चौकीशी संपर्क साधत असताना त्यांच्यात वाद होताच, मारहाण केल्याप्रकरणी त्याला ताब्यात घेण्यात आले होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशात खंडवा येथील रहिवासी असलेल्या ३५ वर्षीय इम्रान शेख रोजगाराच्या शोधात मुंबईत आला होता. यावेळी मदतीसाठी त्याने सीएसएमटी येथील आरपीएफ कर्मचाऱ्यांसोबत संपर्क साधत होता. यावेळी त्यांच्यात वाद होताच त्याच्या नातेवाईकांनी आरपीएफ कर्मचाऱ्यांनी इम्रान शेखला मारहाण केल्याचा आरोप केला. तर इम्राननेच आधी आरपीएफ कर्मचाऱ्यावर हल्ला केला, असा दावा मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी केला..Vishakha Raut: विशाखा राऊतांना दिलासा, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; प्रिया सरवणकरांच्या नियुक्तीला ब्रेक.नेमके प्रकरण काय?रविवार, २० सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजून १८ मिनिटांच्या सुमारास इम्रान शेख खंडवाकडे जाणाऱ्या गाड्यांची माहिती घेण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील आरपीएफच्या कार्यालयात आला. यावेळी तो विचित्र वर्तन करत, काही लोक त्याला मारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला. तसेच त्याने आक्रमकतेने आरपीएफचे उपनिरीक्षक (SI) अनिकेत यांना मारहाण करत स्वतःलाही मारहाण केली..या प्रकारामुळे इम्रान शेख याला ताब्यात घेण्यात आले. यानंतर, इम्रान शौचालयात गेला असता तिथे तो बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. त्यानंतर त्याला तातडीने सेंट जॉर्ज रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र दुपारी १२:५४ च्या सुमारास त्याला तिथे दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..लालबागच्या राजाच्या चरणी केलेलं दान कुणाच्या खिशात जातंय? अभिनेत्रीने ठेवलेली ५०० ची नोट गायब होताच, नेटकऱ्यांचा सवाल.दरम्यान, या घटनेनंतर जीआरपीने अपघाती मृत्यूची नोंद (ADR) केली असून, त्याचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जेजे (JJ) रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा आहे. सध्या या प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी सीआयडीकडे सोपवण्यात आली आहे..सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये काय दिसले?सीसीटीव्ही फुटेजच्या तपासणीतून असे दिसून आले की, तो व्यक्ती सकाळपासूनच सीएसएमटी परिसरात फिरत होता आणि त्याने जीआरपी कार्यालय व हेल्प डेस्कलाही भेट दिली होती. त्याच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र किंवा मोबाईल फोन सापडला नाही. दोन 'जनरल' तिकिटे सापडली आहेत, जी एक १८ सप्टेंबर २०२६ चे खंडवा-भुसावळ प्रवासाचे आणि दुसरे १९ सप्टेंबर २०२६ चे नाशिक-दादर प्रवासाचे आहेत. त्याची ओळख पटवण्यासाठी तपासणी आणि पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.