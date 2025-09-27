मुंबई

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! सीएसएमटीचा 'हा' प्लॅटफॉर्म ८० दिवस बंद; गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल, लोकलवर काय होणार परिणाम?

Mumbai Local Train Update: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १८ हे ८० दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : लोकल ट्रेनचा दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. लोकलबाबाबत मुख्य स्थानकांपैकी एक असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) या स्थानकावर प्रवाशांची मोठी संख्या असते. या दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सीएसएमटी स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १८ हे ८० दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.

