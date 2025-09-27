मुंबईकरांनो लक्ष द्या! सीएसएमटीचा 'हा' प्लॅटफॉर्म ८० दिवस बंद; गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल, लोकलवर काय होणार परिणाम?

मुंबई : लोकल ट्रेनचा दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. लोकलबाबाबत मुख्य स्थानकांपैकी एक असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) या स्थानकावर प्रवाशांची मोठी संख्या असते. या दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सीएसएमटी स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक १८ हे ८० दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस प्लॅटफॉर्म १८ बुधवार, १ ऑक्टोबरपासून पुढील ८० दिवस म्हणजेच अडीच महिने बंद राहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राजधानी, शताब्दी आणि वंदे भारत सेवांसह लांब पल्ल्याच्या गाड्या हाताळण्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म महत्त्वाचा आहे. मात्र ८० दिवस हा प्लॅटफॉर्म बंद राहणार असल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..Mumbai News: वरळीत होणार कायापालट! डेअरीच्या जागेसाठी 'एमएमआरडीए’ प्राधिकरण; राज्य सरकारकडून अधिसूचना जारी.कारण काय?मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे सुरू असलेल्या प्लॅटफॉर्म विस्ताराच्या कामामुळे, मध्य रेल्वेने मुंबईकडे जाणाऱ्या अनेक गाड्यांचे टर्मिनेशन पॉइंट तात्पुरते बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई सीएसएमटी येथे क्षमता वाढवणे आणि प्रवाशांच्या सोयी सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लवकरच प्लॅटफॉर्म १८ वर एलिव्हेटेड पॅसेंजर डेक बांधण्याच्या तयारीसाठी खोदकाम सुरू होणार आहे. दरम्यान या वर्षी १९ डिसेंबरपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे..लांब पल्ल्याच्या गाड्यांत बदलट्रेन क्रमांक २२१२० मडगाव जंक्शन - मुंबई सीएसएमटी तेजस एक्सप्रेस दादर स्थानकावर थांबेल.ट्रेन क्रमांक १२०५२ मडगाव जंक्शन मुंबई सीएसएमटी जन शताब्दी एक्सप्रेस दादर स्टेशनवर थांबेल.ट्रेन क्रमांक १२१३४ मंगळुरू जंक्शन मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस मुंबई सीएसएमटीऐवजी ठाणे स्टेशनवर थांबेल..सीरियलच्या अर्ध्या तासाच्या एपिसोडमधून टीव्ही चॅनेल किती रुपयांची कमाई करतं?\n.पर्यायी व्यवस्था शोधण्याचे आवाहनमुंबई सीएसएमटीच्या प्लॅटफॉर्म १२ आणि १३ वरील विस्ताराचे काम सुलभ करण्यासाठी हे समायोजन आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, या प्रकल्पामुळे प्रवाशांची सोय वाढेल. मात्र सध्या कामादरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी त्यानुसार त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करावे आणि दादर किंवा ठाणे येथून पुढील प्रवासासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, असे रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.