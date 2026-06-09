Dadar Accident: हॅण्डब्रेक काढताच बस भरधाव सुटली; चालकाचा धक्कादायक दावा, तांत्रिक बिघाड की मानवी चूक? दादर बस दुर्घटनेचं गूढ वाढलं

मुंबई : मुंबईकरांची दुसरी जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या 'बेस्ट' प्रशासनाचा भाडेतत्त्वावरील बस चालवण्याचा प्रयोग मुंबईकरांच्या जीवावर उठला आहे. मुंबईतील दादर प्लाझा येथे सोमवारी बेस्टचा मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातास जबाबदार धरत पोलिसांनी बस चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून या अपघातामागचे कारण समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (ता. ८) रोजी मुंबई दादर प्लाझा येथे घडलेल्या अपघाताचे कारण बस चालक विकास पाडावे (४३) यांनी स्पष्ट केले आहे. या पोलिसांनी अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यास सुरुवात केली असताना चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात घडला आहे..Mumbai News: पाणीटंचाईत BMC चा मोठा निर्णय! टँकरसाठी OTP प्रणाली लागू होणार; ऑनलाईन बुकिंग कसं करावं लागणार?.यावेळी आरोपी चालक पाडावे यांनी हॅण्डब्रेक काढताच बस पुढे जाऊन अनियंत्रित झाल्याचा दावा केला आहे. तसेच 'ब्रेक फेल झाल्याने टिळक पुलाच्या उतारावर वाढलेला वेग कमी करणे अशक्य झाले, जीवितहानी टाळण्यासाठी जे काही करणे शक्य होते ते केले.' असा दावा पाडावे याने केल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, दादर अपघातातील आरोपी बस चालक विकास पाडावे जानेवारी २०२० पासून वेट लीज ऑपरेटर मेसर्स एसएमटी एटीपीएल यांच्याकडे कार्यरत होते. मार्च २०२१ पासून वेट लीज ऑपरेटर मे. ईव्ही ट्रान्स येथे कार्यरत असून, त्यांना अशा प्रकारच्या बस चालविण्याचा अनुभव आहे..सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या अन् Mumbai Indians यांच्या नेमकं काय सुरू आहे? जाणून घ्या Inside Story, सूर्या टीमसोबत राहणार का?.दर ३० तासांनी बसची तपासणीदादर येथील भीषण बस अपघातानंतर कंत्राटी बसच्या मनमानी कारभारावर बेस्ट प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी आता दर ३० तासांनी कंत्राटी बसगाड्यांची कडक तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे. बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी आज सर्व कंत्राटदार कंपन्यांची तातडीची बैठक बोलावून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.