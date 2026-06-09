मुंबई

Dadar Accident: हॅण्डब्रेक काढताच बस भरधाव सुटली; चालकाचा धक्कादायक दावा, तांत्रिक बिघाड की मानवी चूक? दादर बस दुर्घटनेचं गूढ वाढलं

Dadar BEST Bus Accident: मुंबईतील दादर प्लाझा येथे सोमवारी बेस्टचा मोठा अपघात घडला. हा अपघात कसा झाला, याबाबत बस चालकाने धक्कादायक दावा केला आहे.
Dadar BEST Bus Accident

Dadar BEST Bus Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांची दुसरी जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या 'बेस्ट' प्रशासनाचा भाडेतत्त्वावरील बस चालवण्याचा प्रयोग मुंबईकरांच्या जीवावर उठला आहे. मुंबईतील दादर प्लाझा येथे सोमवारी बेस्टचा मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातास जबाबदार धरत पोलिसांनी बस चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून या अपघातामागचे कारण समोर आले आहे.

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