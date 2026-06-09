मुंबई

Dadar BEST bus accident ब्रेक फेल झाला, जे शक्य होतं ते केलं; बेस्ट चालकाचा दावा, गुन्हा दाखल

Dadar BEST bus accident अपघातग्रस्त वातानुकूलित बेस्ट बस दादर टीटी येथून माहीमच्या दिशेने जात होती. टिळक पूल ओलांडल्यावर वीर कोतवाल उद्यानाजवळील उतारावर ती अनियंत्रित झाली आणि भीषण अपघात झाला.
Dadar BEST Accident: Probe Begins After Driver's Claim

Dadar BEST Accident: Probe Begins After Driver's Claim

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, ता. ८ : अनियंत्रित बेस्ट बसमुळे दादरच्या प्लाझा चित्रपटगृहाजवळ सोमवारी सकाळी घडलेल्या अपघातास जबाबदार धरत शिवाजी पार्क पोलिसांनी चालक विकास पाडावे (४३) याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला. पोलिस उपआयुक्त महेंद्र पंडित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 'पाडावेविरोधात निष्काळजीमुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरणे, सार्वजनिक रस्त्यावर भरधाव व निष्काळजीने वाहन हाकणे आदी कलमानुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. आरोपी चालक अपघातात जखमी झाला असून, त्याच्यावर शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. Dadar BEST Accident: Probe Begins After Driver's Claim

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