Dahisar Fire: दहिसरमध्ये आगीचं रौद्ररूप, परिसरात धुराचे मोठे लोट; गॅरेजला अचानक लागलेल्या आगीचा VIDEO VIRAL

मुंबई : दहिसर पूर्व येथे भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. गोकुळानंद हॉटेलजवळ सर्व्हिस रोडवरील गॅरेजच्या दुकानाला ही आग लागली असून या आगीत संपूर्ण दुकान जळून खाक झाले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला असून घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवल्याची माहिती आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दहिसर पूर्व येथील ओवरीपाडा मेट्रो स्टेशनजवळ, महाकाली मंदिरासमोर ही घटना घडली आहे. या परिसरातील एका गॅरेजला अचानक आग लागली. अवघ्या काही क्षणात या आगीने रौद्र रूप धारण केल्यामुळे या घटनेत गॅरेजमधील सर्व सामान जाळून खाक झाले..Mumbai Crime: घात की अपघात? विक्रोळीत हत्या झालेले घर जळून खाक, प्रकरणाला नवे वळण .दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच आपत्कालीन पथके घटनास्थळी दाखल होत आग विझवण्याचे काम सुरु करण्यात आले. काही वेळात शर्थीच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. मात्र या आगीचे नेमके कारण आणि नुकसानीचा तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. तसेच या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त समोर आले नसून या घटनमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! अखेर सायन आणि विद्याविहार उड्डाणपूल खुले होणार, उद्घाटनाचा मुहूर्तही ठरला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.