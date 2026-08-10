मुंबई

Dahisar Fire: दहिसरमध्ये आगीचं रौद्ररूप, परिसरात धुराचे मोठे लोट; गॅरेजला अचानक लागलेल्या आगीचा VIDEO VIRAL

Dahisar Garage Fire Video: दहिसरमध्ये गॅरेजला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या आगीमध्ये गॅरेज जळून खाक झाले असून शर्थीच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याची माहिती आहे.
Dahisar Garage Fire Video

Dahisar Garage Fire Video

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : दहिसर पूर्व येथे भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. गोकुळानंद हॉटेलजवळ सर्व्हिस रोडवरील गॅरेजच्या दुकानाला ही आग लागली असून या आगीत संपूर्ण दुकान जळून खाक झाले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला असून घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अथक प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवल्याची माहिती आहे.

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