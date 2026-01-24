मुंबई
Uday Samant: दावोस येथे राज्याचा गुंतवणुकीचा विक्रम: उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, दौऱ्यात एकूण ३७ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार!
₹37 lakh crore MoUs signed at Davos: दावोस येथे महाराष्ट्राचा गुंतवणुकीचा नवा विक्रम: ३७ लाख कोटींचे सामंजस्य करार
मुंबई: दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने गुंतवणुकीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या दौऱ्यात एकूण ३७ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, त्यातून राज्यात तब्बल ४३ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, अशी घोषणा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज येथे केली.