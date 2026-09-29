मुंबई

Mumbai News: हॉटेलमध्ये डोशात मृत उंदीर सापडला; ग्राहकाला उलट्या; मुंबईतील किळसवाणा प्रकार!

Borivali Hotel: मुंबईच्या बोरिवली पश्चिम परिसरात किळसवाणा प्रकार घडला आहे. हॉटेलमध्ये डोशात मृत उंदीर सापडल्याचा आरोप ग्राहकाने केला आहे.
Dead Rat Found in Masala Dosa

Dead Rat Found in Masala Dosa

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईच्या बोरिवली पश्चिम परिसरात अन्नाच्या स्वच्छतेबाबत धक्कादायक प्रकार घडल्याचे समोर आला आहे. बोरिवली स्टेशनजवळ एल.टी. रोडवरील राधाकृष्ण हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थात मृत उंदीर आढळल्याचा किळसवाणा प्रकार समोर आला आहे.

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