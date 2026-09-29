Mumbai News: हॉटेलमध्ये डोशात मृत उंदीर सापडला; ग्राहकाला उलट्या; मुंबईतील किळसवाणा प्रकार!

मुंबई : मुंबईच्या बोरिवली पश्चिम परिसरात अन्नाच्या स्वच्छतेबाबत धक्कादायक प्रकार घडल्याचे समोर आला आहे. बोरिवली स्टेशनजवळ एल.टी. रोडवरील राधाकृष्ण हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थात मृत उंदीर आढळल्याचा किळसवाणा प्रकार समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित त्रिवेदी त्यांचे दोन भाऊ आणि मुलासोबत बोरिवलीतील राधाकृष्ण हॉटेलमध्ये दक्षिण भारतीय पदार्थ खाण्यासाठी गेले होते. यावेळी त्यांनी म्हैसूर मसाला डोसा ऑर्डर केला. यानंतर डोशाचे काही घास खाल्ल्यानंतर त्यामध्ये छोटा मृत उंदीर आढळल्याचे दिसून आले, असा दावा अमित त्रिवेदी यांनी केला. .Mumbai Protest: मुंबईत मातंग समाज आक्रमक! अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या समर्थनात उग्र आंदोलन, पोलिसांचा लाठीचार्ज.दरम्यान, हा प्रकार लक्षात येताच अमित त्रिवेदी यांना धक्का बसला आणि त्यांना उलट्या सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे त्यानंतर त्यांनी बोरिवली पोलिसांशी संपर्क साधून या प्रकाराची माहिती दिली..या घटनेमुळे हॉटेलमधील स्वच्छता आणि अन्नाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आता या प्रकरणात अन्न आणि औषध प्रशासन किंवा महापालिका प्रशासनाकडून तपासणी आणि कारवाई होते का याकडे लक्ष लागलं आहे..Mumbai News : १६ वर्षीय आरित झिंदलची ८१ किमीची थक्क करणारी जलतरण कामगिरी; तब्बल १२ तास ५७ मिनिटे पाण्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.