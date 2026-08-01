Fishing Rules: राज्यातील मच्छीमारांसाठी महत्त्वाची बातमी! खोल समुद्रातील मासेमारी पुन्हा सुरू, पण निर्बंध कायम; सरकारचा निर्णय

मुंबई : माशांच्या प्रजननाच्या काळात त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, तसेच सागरी जीवसृष्टीची पुनर्निर्मिती आणि राज्याच्या किनारपट्टीवरील परिसंस्थेचे दीर्घकालीन आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी दरवर्षी पावसाळ्यात ही मासेमारी बंदी लागू केली जाते. त्यानंतर आता ही वार्षिक बंदी संपल्यानंतर महाराष्ट्रात खुल्या समुद्रातील मासेमारी पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैल अंतरापर्यंत मासेमारीवरील निर्बंध १५ ऑगस्टपर्यंत कायम राहतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे..याबाबत मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने ३१ जुलै रोजी पावसाळ्यातील मासेमारीची वार्षिक बंदी संपल्यानंतर मासेमारी नौकांना खोल समुद्रात पुन्हा मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र असे असले तरीही, मत्स्यव्यवसाय नियमांनुसार १५ ऑगस्टपर्यंत महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीपासून १२ सागरी मैलांच्या अंतरात यांत्रिक मासेमारी नौकांना मासेमारी करण्यास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे विभागाने म्हणणे आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वृद्धाची कोट्यवधींची फसवणूक! डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली दीड महिना मानसिक छळ.अधिकाऱ्यांच्या मते, माशांची संख्या टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मासेमारी उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी लहान माशांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रजननाचा काळ संपल्यानंतरही किनारपट्टीजवळील पाण्यात राहणाऱ्या लहान माशांचे आणि इतर सागरी प्रजातींचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्बंध वाढवण्यात आला आहे..Mumbai News: १० वर्षांच्या मुलाच्या पोटातून काढले एक किलो चुंबक, डॉक्टरांनी वाचवला जीव; गंभीर आजाराने ग्रस्त.नियमांचे उल्लंघन न करण्याचा इशारामत्स्यव्यवसाय विभागाने सर्व मासेमारी नौका चालकांना निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि बंदीच्या कालावधीत प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये मासेमारी टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, किनारपट्टीवरील मासेमारीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देत १५ ऑगस्टपूर्वी १२ नॉटिकल मैल क्षेत्राच्या आत मासेमारी करताना आढळणाऱ्या यांत्रिक मासेमारी नौकांच्या चालकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.