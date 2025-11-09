मुंबई

कल्याण डोंबिवलीत ठाकरेंसह शिंदेंना धक्का, भाजपने एका दगडात मारले दोन पक्षी; बड्या नेत्याचा भाजपप्रवेश

Deepesh Mhatre join BJP कल्याण डोंबिवलीत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते दीपेश म्हात्रे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. यामुळे त्यांच्या शिंदे गटात जाण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळालाय.
Deepesh Mhatre Joins BJP, Blow to Thackeray and Shinde in Kalyan Dombivli

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण डोंबिवलीत ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेत फुटीनंतर शिंदे गटात गेलेल्या आणि शिंदे गटाला रामराम करून ठाकरे गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यानं आता भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. कल्याण डोंबिवलीतील ठाकरे गटाचे नेते दीपेश म्हात्रे यांच्या भाजप प्रवेशामुळे ठाकरेंसह शिंदेंनाही धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे.

