कल्याण डोंबिवलीत ठाकरेंसह शिंदेंना धक्का, भाजपने एका दगडात मारले दोन पक्षी; बड्या नेत्याचा भाजपप्रवेश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण डोंबिवलीत ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेत फुटीनंतर शिंदे गटात गेलेल्या आणि शिंदे गटाला रामराम करून ठाकरे गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यानं आता भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. कल्याण डोंबिवलीतील ठाकरे गटाचे नेते दीपेश म्हात्रे यांच्या भाजप प्रवेशामुळे ठाकरेंसह शिंदेंनाही धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे..शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर दीपेश म्हात्रे हे एकनाथ शिंदे यांच्या गटात गेले होते. पण नंतर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या गटात जाण्याचा निर्णय घेतला. दीपेश म्हात्रे यांचे श्रीकांत शिंदेंसह उद्धव ठाकरेंशी चांगले संबंध होते. आता त्यांच्या भाजप प्रवेशामुळे ठाकरे गटासह शिंदेंनाही धक्का बसला आहे..फडणवीसांच्या खात्यावर पैसेच नसतात, आमदार म्हणून मिळतात ते कुठे जातात माहिती नाही : अमृता फडणवीस.कल्याण डोंबिवलीचे माजी नगरसेवक असलेल्या दीपेश म्हात्रे यांचा जनसंपर्क दांगडा आहे. त्यांच्या कामाची पद्धतही सर्वसामान्य जनतेला आवडणारी अशी आहे. ठाकरेंच्या पक्षात असलेल्या दीपेश म्हात्रे यांची डोंबिवलीत स्वत:ची अशी ताकद आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीआधी त्यांच्या भाजप प्रवेशानं ठाकरेंना फटका बसण्याची शक्यता आहे..कल्याण डोंबिवली हा शिंदेंचा बालेकिल्ला म्हटला जातो. त्यातच श्रीकांत शिंदे हे कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात भाजपने त्यांची ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण हेसुद्धा डोंबिवलीचे आहेत. त्यामुळे आता इतर पक्षाचे नेते आपल्याकडे वळवण्यात त्यांना यश मिळत आहे..दीपेश म्हात्रे यांना पक्षात घेऊन भाजपने एकाच दगडात दोन पक्षी मारले आहेत. म्हात्रेंच्या भाजप प्रवेशाने ठाकरेंना थेट धक्का बसलाय. तर ठाकरे गटातून शिंदे गटात जाण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे