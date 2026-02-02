Devendra Fadnavis: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाबाबत सांगितले नाही: देवेंद्र फडणवीस, माझ्याकडेही अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या!

मुंबई: ‘‘अजित पवार हे आमच्या सरकारमध्ये होते. माझ्याशी त्यांचे व्यक्तिगतही खूप चांगले संबंध होते. ते सर्व गोष्टी माझ्याशी शेअर करायचे. अजित पवार जर समजा दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाची चर्चा करत असतील, तारीखही ठरली असेल तर ते मला सांगणार नाहीत का? किंबहुना एकत्रीकरणाची चर्चा भाजपशी करणार नाहीत का?, असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला. अशा वेळी राजकारण करणे मला योग्य वाटत नाही, नाही तर मी देखील अनेक गोष्टी सांगू शकतो पण ते मी करणार नाही असेही ते म्हणाले..Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!.‘‘अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या दरम्यान याबाबत काय बोलणे झाले हे मला माहिती नाही. अजितदादांच्या पक्षाने निर्णय घेतला की त्यांच्या पक्षाचे नेतृत्व सुनेत्राताईंनी करावे. त्यांचा शपथविधी व्हावा, हा सर्वस्वी त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे. मित्रपक्षाने घेतलेल्या निर्णयासोबत उभे राहणे ही आमची जबाबदारी आहे. त्याबाबत खालच्या स्तराचे राजकारण करणे योग्य नाही,’’ असे फडणवीस म्हणाले. इंदिरा गांधी यांची जेव्हा हत्या झाली होती तेव्हा त्यांचे अत्यंसंस्कार होण्याच्या आधी काँग्रेसने राजीव गांधी यांना पंतप्रधान करायचा निर्णय घेतला होता. आता जी टीका होते आहे ते सोशल मीडिया हँडल बघितले असता कोण करते आहे हे स्पष्ट होते, असे त्यांनी सांगितले..सरकार स्थिर आहेफडणवीस म्हणाले, ‘‘दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस हे स्वतंत्र पक्ष आहेत. त्यांचे निर्णय हे सर्वस्वी तेच घेत असतात. त्याच्यात आमचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो. पण अजित पवार यांचा पक्ष सरकारमध्ये आहे. असा कोणताही निर्णय ते घेणार असते तर त्यांनी आमच्याशी चर्चा निश्चित केली असती. ते जर चर्चा करत होते म्हणजे सरकारमधून ते बाहेर पडणार होते का? सरकार तर स्थिर आहे. आपली ‘इकोसिस्टिम’ वापरून काही जण संभ्रम निर्माण करायचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच एकत्रीकरणाची चर्चा जर अंतिम टप्प्यात आली होती, तारीखही ठरली होती तर आम्हाला निश्चित सांगितले असते.’’.ते प्रत्येक गोष्ट माझ्याशी शेअर करायचेअजित पवार आणि शरद पवारांचे काय बोलणे झाले मला माहिती नाही. पण अशा प्रकारच्या तारीख ठरल्याची मला माहिती नाही. तसेच अजितदादांचे आणि माझे वैयक्तिक संबंध खूप वेगळे होते. ते प्रत्येक गोष्ट माझ्याशी शेअर करायचे. त्यांच्या मृत्यूच्या आदल्यादिवशीच आम्ही एक तास गप्पा मारल्या होत्या,’’ अशा आठवण त्यांनी सांगितली..‘डीजीसीए’कडून चौकशी सुरू‘‘अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची चौकशी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून (डीजीसीए) सुरू आहे. विमानाचा ब्लॅकबॉक्सही सापडला आहे. वैमानिकांचा संवाद मिळाला आहे. त्यातून सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील व सत्य बाहेर येईलच,’’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.झेडपी’ निवडणुकीचा प्रचार नाही’मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचारात मी उतरणार नाही. या परिस्थितीत प्रचाराला उतरणे मला योग्य वाटले नाही. निवडणुका येतात जातात, पक्ष आणि पक्षातील नेते सक्षम आहेत. रवींद्र चव्हाण यांच्याशीही मी याबाबत बोललो आहे.मी प्रचाराला न जाणे हेच योग्य आहे. महायुतीला मतदान करा, असे आवाहन फक्त करेन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.