मेल-एक्सप्रेस आणि लोकलच्या संख्येत वाढ, प्लॅटफॉर्मचा विस्तार, नवीन 238 ऑटोमॅटिक डोअर गाड्या... प्रवाशांसाठी मोठी घोषणा

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी एक आनंदाची बातमी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने बुधवारी रात्री उशिरा घोषणा केली की, मुंबई लोकल ट्रेनच्या ताफ्यासाठी ऑटोमॅटिक डोअर क्लोजरिंग सिस्टमने सुसज्ज असलेल्या २३८ नवीन ट्रेन खरेदी केल्या जातील. १२० मेल-एक्सप्रेस ट्रेन आणि ३,२०० उपनगरीय लोकल ट्रेनची क्षमता वाढवण्यात येईल आणि सात उपनगरीय प्लॅटफॉर्मचा विस्तार करण्यात येईल..मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की या प्रकल्पांतर्गत, स्वयंचलित दरवाजे बंद करण्याच्या प्रणालीने सुसज्ज असलेल्या २३८ नवीन गाड्या खरेदी केल्या जातील. १२० मेल-एक्सप्रेस गाड्या आणि ३२०० उपनगरीय लोकल गाड्यांची क्षमता वाढवली जाईल. वांद्रे येथे ३ नवीन पिट लाईन्स विकसित केल्या जातील. २४ डब्यांच्या गाड्या सामावून घेण्यासाठी मुंबई सेंट्रल स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्मचा विस्तार केला जाईल. लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथील डेपोचा विस्तार केला जाईल. यासोबतच अनेक प्रमुख स्थानकांवर अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म देखील बांधले जातील. यामध्ये जोगेश्वरीमध्ये २, दादरमध्ये १, वसई रोडमध्ये ६, पनवेलमध्ये ५, कळंबोलीत ५, कल्याणमध्ये ६ आणि परळमध्ये ६ यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की, प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, मुंबईत रेल्वे सेवांची क्षमता वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत मुंबईची वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी अतिशय जलद गतीने काम सुरू झाले आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. मेट्रो नेटवर्कच्या विस्तारासोबतच मुंबईकरांना कोस्टल ब्रिज, अटल सेतूसारखे मोठे प्रकल्प मिळाले आहेत. यामुळे वाहतुकीत बरीच सोय झाली आहे.