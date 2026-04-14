Devendra Fadnavis speech : देवेंद्र फडणवीसांचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर महत्वपूर्ण भाषण, "बाबासाहेबांमुळेच जग गोल्ड स्टँडर्ड स्विकारतय"

Babasaheb Ambedkar economic views : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचारांची आजच्या जागतिक अर्थकारणातही उपयुक्तता अधोरेखित करत, त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारताच्या आर्थिक पायाभरणीला दिशा मिळाल्याचे प्रतिपादन केले. दादर येथील चैत्यभूमी येथे आंबेडकर जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुंबईतील दादर येथील चैत्यभूमीवर राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमीत्त अभिवादन करण्यात आले..फडणवीस म्हणाले, "भारतीय अर्थव्यवस्थेची रचना करताना डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले विचार आजही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. रिझर्व्ह बँकेची संकल्पना मांडण्यापासून ते चलनव्यवस्थेत सुवर्णाधारित तत्त्वांचा आग्रह धरण्यापर्यंत त्यांच्या विचारांची व्याप्ती मोठी होती. १९२३ मध्ये त्यांनी मांडलेले आर्थिक तत्त्वज्ञान पुढे जगाने स्वीकारले आणि अनेक वर्षे तेच मॉडेल प्रभावी ठरले.".जागतिक चलनव्यवस्थेतील बदलांवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, "अमेरिकेसारख्या देशांनी पुढे डॉलरकेंद्रित अर्थव्यवस्था स्वीकारून गोल्ड बॅकिंग कमी केले. मात्र सध्याच्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीत पुन्हा एकदा अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांकडून सोन्याच्या साठ्याला महत्त्व दिले जात आहे. जगभरात सोन्याची खरेदी वाढत आहे, यावरून डॉ. आंबेडकरांचे विचार किती दूरदर्शी होते, हे स्पष्ट होते.".रुपयाच्या मूल्यातील चढ-उतारांवर भाष्य करताना फडणवीस म्हणाले, "आपण अनेकदा डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्याची चर्चा करतो. मात्र केवळ विनिमय दर पाहून अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करता येत नाही. जागतिक स्तरावर 'खरेदी शक्ती समता' (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) अधिक महत्त्वाची ठरते. एका डॉलरमध्ये जितकी खरेदी होते, त्यासाठी किती रुपये लागतात, हे अर्थकारणात निर्णायक ठरते. जागतिकीकरणाच्या युगात निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थांसाठी विनिमय दरापेक्षा खरेदी क्षमतेचे मोजमाप अधिक महत्त्वाचे ठरते. डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले हेच विचार आजच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेतही लागू पडतात.".भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासंदर्भात आशावाद व्यक्त करत फडणवीस म्हणाले, "भारतीय संविधानाच्या आधारावर उभी राहिलेली अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे. भारत लवकरच जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनत असून, पुढील काळात दुसऱ्या आणि पहिल्या स्थानाकडे वाटचाल करण्याची क्षमता देशात आहे. या प्रवासाला दिशा देणारे संविधान आणि त्यामागील विचार हे डॉ. आंबेडकरांचे आहेत." कार्यक्रमानिमित्त चैत्यभूमी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी उपस्थिती लावली होती. विविध विभागांच्या वतीने प्रदर्शने व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.