Marathi Language Rule: ऑटो-टॅक्सी चालकांना दिलासा! मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मराठी न बोलणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना बोलचालची मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली आहे. यामुळे आता अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रमुखांनी त्यांची भेट घेऊन चालकांच्या वतीने मराठी शिकण्यासाठी अतिरिक्त एका वर्षाचा वेळ मागितला होता. महाराष्ट्र सरकारने संघटनांच्या मागण्या मान्य केल्या असून त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एका वर्षाच्या कालावधीत मराठी शिकवले नाही, तर सरकार कोणतीही कारवाई करणार नाही..Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना मोठी भेट! मुंबईतून पुन्हा धावणार ‘मोदी एक्स्प्रेस’; बुकिंग कधीपासून? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत काम करणाऱ्या स्थलांतरित चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, वेगवेगळ्या वयोगटातील आणि अनेक वर्षांपूर्वी औपचारिक शिक्षण सोडलेल्या लोकांसाठी हे अवघड होते. त्यांना एक वर्षाचा कालावधी द्यावा अशी त्यांची मागणी होती. राज्य सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली आहे, असे फडणवीस म्हणाले..त्यांनी सांगितले की, सरकार चालकांवर शिक्षात्मक कारवाई करण्याऐवजी, वर्ग आणि अभ्यास साहित्याच्या माध्यमातून त्यांना मूलभूत मराठी शिकण्यास मदत करण्यासाठी या वर्षाचा उपयोग करेल. या एका वर्षात त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. आम्ही विविध प्रकारचे वर्ग आयोजित करून आणि साहित्य तयार करून त्यांना मदत करू, जेणेकरून ते मूलभूत मराठी शिकू शकतील,” असे फडणवीस म्हणाले..Mhada: रहिवाशांना मिळणार २५ हजार रुपये भाडे, पीएमजीपी वसाहत पुनर्विकास प्रकल्प; म्हाडा मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवणार.महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी राज्यातील सर्व गैर-मराठी ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मूलभूत गोष्टी शिकणे अनिवार्य केले होते. मीरा भाईंदर आरटीओने केलेल्या तपासणीत अनेक ऑटोचालकांना मूलभूत मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्याचे उघड झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्या सर्वांना मराठी शिकणे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.