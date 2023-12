Dharavi Bachav Morcha: "भाजपच्या जावयाला आंदण देण्यासाठी मुंबई महाराष्ट्रानं मिळवली नाही"; ठाकरेंची सडकून टीका

मुंबई : धारावीच्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास अदानी समुह करणार आहे. याला शिवेसनेनं विरोध केला असून यासाठी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली धारावी ते बीकेसीतील अदानी समुहाचं कार्यालय इथपर्यंत मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

या मोर्चाची सांगता झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित जनतेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. तसेच भाजपच्या जावयाला आंदण देण्यासाठी महाराष्ट्रानं मुंबई मिळवली नाही, अशा शब्दांत हल्लाबोल केला. (Dharavi Bachav Morcha Maharashtra did not get Mumbai to lease BJP son in law adani says Uddhav Thackeray)