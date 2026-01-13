धारावीत रात्री १० नंतरही शिवसेनेचा प्रचार, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ताफा अडवल्यानं शिंदेंवर दौरा अर्धवट सोडण्याची वेळ; VIDEO

मुंबईत महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. प्रचारावेळी पैसे वाटप केले जात असल्याचेही आरोप होत आहेत. काही ठिकाणी मारहाणीच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. दरम्यान आता धारावीत प्रचाराची वेळ संपल्यानंतरही प्रचार सुरू असल्याचा आरोप करत काँग्रेसनं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ताफा अडवल्यानं गदारोळ झालाय. रात्री साडे दहा वाजल्यानंतरही शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवारांचा प्रचार सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी केला. .काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ताफा अडवला. आचारसंहितेचं उघड उघड उल्लंघन होत असतानाही पोलीस कारवाई न करता निदर्शनास आणून देणाऱ्यांनाच अडवत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी यावेळी पोलिसांना धारेवर धरलं. कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं दिसताच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांचा दौरा अर्धवट सोडावा लागला..शिवसेनेचा भाजपला 'दे धक्का', राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिंदे गटाला दिली साथ.धारावीत रात्री साडे दहा वाजल्यानंतरही शिवसेनेकडून प्रचार सुरू होता. यावर काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी आक्षेप घेत आंदोलन केलं. तेव्हा त्यांनी पोलिसांना प्रचार थांबवण्याचं आवाहन केलं. पण पोलिसांनी प्रचार थांबवण्याऐवजी विरोध करणाऱ्या काँग्रेस आमदारांसह कार्यकर्त्यांनाच अडवत होतं..दहा वाजल्यानंतरही प्रचार कसा सुरू आहे. कोणत्या निवडणूक आयोगाने परवानगी दिलीय असा प्रश्न विचारत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी प्रचार बंद करा अशा घोषणा दिल्या. दोन्ही पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते आमने सामने आल्यानं काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.