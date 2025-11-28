मुंबई

Video: भिंत पाडण्यासाठी आमदार स्वतः चढले जेसीबीवर; दिलीप लांडेंचा व्हिडीओ व्हायरल

Dilip Lande Remove Encroachments for Sakinaka–Kurla Road Widening: चांदीवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दिलीप लांडे यांनी स्वतः पुढाकार घेत रस्त्यावर अवैध बांधकाम हटविले आहे.
Dilip Lande: मुंबईतल्या साकीनाका ते कुर्ला रस्ता रुंदीकरणाचं काम मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा रस्ता कुर्ला-अंधेरी रस्त्याला पर्यायी आहे, मात्र अतिक्रमाणामुळे अर्ध्यापर्यंत रस्ता व्यापला गेलेला होता. त्यामुळे या रस्त्यावरील बांधकाम पाडण्याचं काम शुक्रवारी हाती घेण्यात आलेलं होतं.

