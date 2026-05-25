Maharashtra Politics: महायुतीत अंतर्गत कलह उफाळला! शिंदे सेनेत बंडाची चाहूल; वाढत्या असंतोषामुळे नेते भाजपच्या वाटेवर?

महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुका उंबरठ्यावर आहे. परंतु राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील अंतर्गत कलह आता रस्त्यांवर आणि व्यासपीठांवर उघडपणे दिसून येत आहे. निधी वाटपावरून सुरू झालेला वाद आता पक्षात मोठ्या फुटीत बदलला असून अनेक नेते पक्ष सोडून जात असल्याच्या बातम्याही येत आहेत..हा वाद छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुरू झाला जिथे शिंदे गटाचे प्रमुख नेते आणि माजी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्वतःच्याच सरकारविरोधात मोहीम उघडली. निधी वाटपात आपल्या मतदारसंघात भेदभाव केला जात असल्याचा जाहीर आरोप सत्तार यांनी केला. त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आपलेच पक्षाचे सहकारी संजय शिरसाट यांना लक्ष्य केले. सरकारी नोंदींचा हवाला देत शिरसाट यांनी हे आरोप फेटाळले असले तरी या शाब्दिक युद्धामुळे पक्षातील शिस्तीचा अभाव उघड झाला आहे..विरोधी पक्षाने या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबरीश दानवे यांनी शिंदे गटावर तीव्र टीका केली असून त्यांना राजकीय पक्ष न म्हणता एक टोळी म्हटले आहे, जिथे त्यांच्या मते, टोळीयुद्ध सुरू आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. .चंद्रकांत खैरे यांच्या मते, भारतीय जनता पक्ष शिंदे गटातील अंतर्गत गोंधळाचा फायदा घेऊ शकतो. ते म्हणाले, "शिंदे यांच्या गटात प्रचंड असंतोष आहे. अनेक आमदार आणि ज्येष्ठ नेते भाजपच्या संपर्कात असून ते कोणत्याही क्षणी पक्ष बदलू शकतात. येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळेल." पक्षात केवळ निधीवरूनच नव्हे, तर आगामी निवडणुकीतील जागावाटपावरूनही तणाव वाढत आहे. .जळगाव जागेबाबत, शिंदे गटाचे किशोर पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून महायुतीमध्ये सन्मानजनक स्थान न मिळाल्यास मैत्रीपूर्ण लढतीसाठी तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे मानले जाणारे खासदार नरेश म्हस्के यांनीही शिवसंवाद दौऱ्यांद्वारे आपल्या कार्यकर्त्यांना नवचैतन्य देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, आघाडी असो वा नसो, आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसैनिक स्वबळावर भगवा झेंडा फडकवण्यासाठी तयार आहेत..निधीचा अभाव, संघटनात्मक वर्चस्वासाठीचा संघर्ष आणि भाजपचा वाढता प्रभाव हे तीन घटक भविष्यात शिंदे गटासमोर मोठी आव्हाने उभी करू शकतात. जर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वेळेत आपल्या आमदारांचा आणि खासदारांचा असंतोष शमवण्यात अयशस्वी ठरले, तर उद्धव ठाकरे गटाकडून होणारे पक्षत्यागाचे आरोप महायुतीसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकतात.