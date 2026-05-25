मुंबई

Maharashtra Politics: महायुतीत अंतर्गत कलह उफाळला! शिंदे सेनेत बंडाची चाहूल; वाढत्या असंतोषामुळे नेते भाजपच्या वाटेवर?

Rift In Mahayuti: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. एकनाथ शिंदे गटात निधी वाटपावरून वाद निर्माण झाला आहे. उद्धव ठाकरे गटाचा दावा आहे की अनेक आमदार भाजपमध्ये सामील होण्यास तयार आहेत.
Vrushal Karmarkar
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुका उंबरठ्यावर आहे. परंतु राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील अंतर्गत कलह आता रस्त्यांवर आणि व्यासपीठांवर उघडपणे दिसून येत आहे. निधी वाटपावरून सुरू झालेला वाद आता पक्षात मोठ्या फुटीत बदलला असून अनेक नेते पक्ष सोडून जात असल्याच्या बातम्याही येत आहेत.

