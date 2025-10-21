Mumbai Fire: दिवाळी सणाच्या ६० तासांत मुंबईत आगीच्या ५० घटना; कफ परेड येथील आगीत १६ वर्षाच्या मुलाने गमावले प्राण

मुंबई : राज्यभरात दिवाळी उत्सव मोठया थाटामाटात साजरा केला जात आहे. फटाक्यांच्या आतिषबाजीसह पणत्यांनी संपूर्ण शहर उजळून गेले आहे. मात्र एकीकडे उत्साहाचे वातावरण असताना दुसरीकडे याच उत्साहावर विरजण पडत आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्याचे समोर आले आहे. .दिवाळीच्या दिवशी मुंबईत जवळपास ५० आगीच्या घटना घडल्या आहेत. ज्यामध्ये मुंबई अग्निशमन दलाच्या प्रयत्नाने अनेक आगी विझवण्यात यश आले. याच आगीच्या घटनांमध्ये कफ परेडमध्ये एका भीषण लेव्हल-१ आगीचा समावेश आहे. यामध्ये १६ वर्षांच्या एका मुलाचा मृत्यू झाला असून तीन जण जखमी झाले आहेत..Mumbai News: राज्य सरकारला नोटीस! शिक्षकांविरोधात तक्रारीप्रकरणी न्यायालयाचे आदेश .मुंबई अग्निशमन दलाकडून (एमएफबी) मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी संध्याकाळ ते सोमवार सकाळ या काळात मुंबईत किमान ५० आगी लागल्याची नोंद झाली आहे. यापैकी किमान दोन आगी लेव्हल-१ (किरकोळ) होत्या आणि एक आग लेव्हल-२ (मध्यम-स्तरीय आपत्कालीन) आगीची नोंद झाली. या आगीत किमान एकाचा मृत्यू झाला आणि इतर तीन जण जखमी झाले..तर शनिवारी दुपारी १२ वाजता मालाड पूर्वेतील पठाणवाडी येथे १००x१०० चौरस मीटरच्या व्यावसायिक शेडमध्ये लेव्हल-२ ची आग लागल्याची नोंद झाली. आग विझवण्यासाठी १२ तासांहून अधिक वेळ लागला आणि दुपारी ३.४० वाजेपर्यंत ती विझवण्यात आली. कोणतीही दुखापत झाली नाही..Mumbai News: बोनसवंचित कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी आंदोलनाचे शस्त्र उगारणार, महापालिका आयुक्तांसोबतच्या भेटीत मागणी मान्य होणार?.दरम्यान, वारंवार सुरक्षेच्या आवाहनांनंतरही, उत्सवांमध्ये शहरात आगीशी संबंधित आपत्कालीन घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये फटाके, शॉर्ट सर्किट, सिलेंडर स्फोट अशा कारणांचा समावेश आहे. त्यामुळे नागरिकांनी योग्य काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.