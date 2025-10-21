मुंबई

Mumbai Fire: दिवाळी सणाच्या ६० तासांत मुंबईत आगीच्या ५० घटना; कफ परेड येथील आगीत १६ वर्षाच्या मुलाने गमावले प्राण

Fire Case In Diwali: मुंबईत दिवाळी उत्सव मोठया थाटामाटात साजरा केला जात आहे. दिवाळीच्या दिवशी मुंबईत जवळपास ५० आगीच्या घटना घडल्या आहेत.
Mansi Khambe
मुंबई : राज्यभरात दिवाळी उत्सव मोठया थाटामाटात साजरा केला जात आहे. फटाक्यांच्या आतिषबाजीसह पणत्यांनी संपूर्ण शहर उजळून गेले आहे. मात्र एकीकडे उत्साहाचे वातावरण असताना दुसरीकडे याच उत्साहावर विरजण पडत आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्याचे समोर आले आहे.

