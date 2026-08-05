मुंबई

Doctors Protest: महाराष्ट्रात २ लाख डॉक्टरांचा बेमुदत संप; OPD सेवा ठप्प, रुग्णालयांना मोठा फटका, नेमकं कारण काय?

Doctors Protest: बीएचएमएस डॉक्टरांना ॲलोपॅथी औषधे लिहून देण्याची परवानगी देण्याच्या एमएमसीच्या निर्णयाविरोधात एमआरडी आणि आयएमएच्या २ लाखांहून अधिक डॉक्टरांनी अनिश्चित काळासाठी संप सुरू केला आहे.
Doctors Protest

Doctors Protest

ESakal

Vrushal Karmarkar
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महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांनी बुधवारपासून राज्यव्यापी अनिश्चित काळासाठी संपाची हाक दिली आहे. सेंट्रल महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (MARD) आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) यांच्या आवाहनावरून सुरू झालेल्या या संपात राज्यभरातील २ लाखांहून अधिक ॲलोपॅथिक डॉक्टर सहभागी झाले आहेत.

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