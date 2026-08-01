मुंबई

Bhiwandi Building Collapse: ढिगाऱ्यातही जिवंत राहिली आईची माया, भिवंडी दुर्घटनेतील 'त्या' प्रसंगाने सर्वांचे डोळे पाणावले; काय घडलं?

Bhiwandi Building Collapse Rescue Operation: भिवंडी दुर्घटनेत अडकलेल्या पिल्लाला पाहताच एका श्वानाने जीवाची पर्वा न करता त्याला जबड्यात अलगद उचलले आणि सुखरूप बाहेर काढले.
Bhiwandi Building Collapse Rescue Operation

Bhiwandi Building Collapse Rescue Operation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संजय भोईर

भिवंडी : आईच्या मायेपुढे संकटही हतबल ठरते, याचा प्रत्यय भिवंडीतील कोहिनूर अपार्टमेंट दुर्घटनेत आला. बचाव पथकाने ढिगाऱ्यातून सुखरूप बाहेर काढलेल्या आपल्या पिल्लाला पाहताच एका श्वानाने जीवाची पर्वा न करता त्याला जबड्यात अलगद उचलले आणि सुरक्षितस्थळी धाव घेतली.

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