Bhiwandi Building Collapse: ढिगाऱ्यातही जिवंत राहिली आईची माया, भिवंडी दुर्घटनेतील 'त्या' प्रसंगाने सर्वांचे डोळे पाणावले; काय घडलं?

संजय भोईरभिवंडी : आईच्या मायेपुढे संकटही हतबल ठरते, याचा प्रत्यय भिवंडीतील कोहिनूर अपार्टमेंट दुर्घटनेत आला. बचाव पथकाने ढिगाऱ्यातून सुखरूप बाहेर काढलेल्या आपल्या पिल्लाला पाहताच एका श्वानाने जीवाची पर्वा न करता त्याला जबड्यात अलगद उचलले आणि सुरक्षितस्थळी धाव घेतली. .मृत्यूच्या छायेत घडलेल्या या प्रसंगाने उपस्थितांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. एनडीआरएफ आणि टीडीआरएफच्या बचाव कार्यादरम्यान पहाटे ३.३०च्या सुमारास जवानांनी ढिगाऱ्याखालून एका कुत्र्याच्या पिल्लाला जिवंत बाहेर काढले. काही क्षणातच त्याची आई तिथे धावत आली. तिने आपल्या पिल्लाला जबड्यात उचलून धावत सुटली. त्यानंतर इतर पिल्लांसाठी ती वारंवार ढिगाऱ्याकडे धावत होती..Bhiwandi: सहाय्यक आयुक्त ठरले 'देवदूत'! इमारत रिकामी केल्याने अनेक बचावले; भिवंडी दुर्घटनेतील अंगावर काटा आणणाऱ्या आठवणी .महापौरांचा कठोर इशाराभिवंडीतील कोहिनूर अपार्टमेंट दुर्घटनेने शहराला मोठा धक्का दिल्यानंतर महापौर नारायण चौधरी यांनी धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांना कठोर इशारा दिला आहे. पालिकेने पाणी व वीजजोडणी तोडूनही अनेक जण जीव धोक्यात घालून अशा इमारतीत राहत असल्याचे गंभीर चित्र आहे. या नागरिकांना आवश्यक असल्यास पोलिस बंदोबस्तात बाहेर काढण्यात येईल, असा इशारा चौधरी यांनी दिला..दरम्यान, दिवसभर सुरू असलेले बचावकार्य सायंकाळी ५ वाजता अधिकृतपणे थांबविण्यात आले. दुर्घटनास्थळी अडकलेल्या व्यक्तींना बाहेर काढणे हे प्रशासनाचे पहिले प्राधान्य असल्याचे महापौर चौधरी यांनी सांगितले. .Bhiwandi Building Collapse: आम्ही बाहेर पडलो, पण आमची लेक ढिगाऱ्याखालीच अडकली अन्..., भिवंडी दुर्घटनेतील पीडितांनी सांगितला थरार! .पालिका, एनडीआरएफ, टीडीआरएफ, अग्निशमन दल आणि इतर यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत होत्या. धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पालिका कर्मचाऱ्यांनी इमारत रिकामी करण्याचे प्रयत्न केल्यामुळे मोठी जीवितहानी टळल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबीयांसाठी जवळील समाजमंदिरे आणि शाळांत तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली असून, आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.