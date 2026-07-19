मुंबई

Dombivli Doctor Assault: डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरण : शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे ३ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत, जामिनावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती

डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर व परिचारिकांवर झालेल्या मारहाणीप्रकरणी शिवसेनेचे (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना ३ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी; जामिनावरील स्थगितीवर २२ जुलैला उच्च न्यायालयात सुनावणी
The Bombay High Court will hear the matter regarding the stay on his bail on July 22.

The Bombay High Court will hear the matter regarding the stay on his bail on July 22.

sakal

शर्मिला वाळुंज
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डोंबिवली : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात डॉक्टर आणि परिचारिकांना मारहाण केल्याप्रकरणी शिवसेनेचे (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे रविवारी पोलिसांना शरण आले. त्यांना रविवारी कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना ३ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तसेच या प्रकरणातील महिला आरोपी साधना करांडे यांनाही अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना एक दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

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