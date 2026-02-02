Dombivli Crime: चारित्र्यावर संशयातून पत्नीसह ४ मुलांवर केलेला हल्ला, चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू; १२ वर्षांनी पतीला शिक्षा

डोंबिवली : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत संतापाच्या भरात झोपेत असलेल्या पत्नी व चार अल्पवयीन मुलांवर धारदार शस्त्राने हल्ला करणाऱ्या पित्याला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या हल्ल्यात नऊ वर्षांचा मुलगा प्रणवचा जागीच मृत्यू झाला होता. साडेबारा वर्षांनंतर हा निकाल लागला आहे. .कल्याण पश्चिमेतील रामबाग, गल्ली क्रमांक चार येथील स्वानंद कॉलनीत मार्च २०१३ मध्ये ही धक्कादायक घटना घडली होती. आरोपी सुनील पाताडे (वय ४६) याने पत्नी मीना आणि झोपेत असलेल्या मुलांवर धारदार पात्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात प्रणवचा मृत्यू झाला, तर पत्नी मीना तसेच सुजित, शुभम (५) आणि सर्वेश (अडीच) हे तिघे गंभीर जखमी झाले होते..Mumbai Pune Hyderabad Bullet Train : मुंबई-पुणे-हैद्राबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर 'इतके' स्टेशन्स असणार, तुमचे शहर यादीत आहे का ?.या प्रकरणाचा निकाल तब्बल साडेबारा वर्षांनंतर लागला. जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एस. इनामदार यांनी आरोपी सुनीलला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली असून, पाच हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दंड न भरल्यास तीन महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे..या घटनेनंतर महात्मा फुले पोलिस ठाण्यात पत्नीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बळीरामसिंग परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक एस. के. धनवडे यांनी तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील ॲड. संजय गोसावी व ॲड. जयश्री भटेजा यांनी ठोस पुरावे, पंचनामे आणि साक्षीदारांच्या आधारे आरोपीचा गुन्हा सिद्ध केला..Fraud Case: गोदामात ३०० कोटी, त्यातले २०० कोटी बिनव्याजी देईन पण भाडं द्यावं लागेल; उद्योजकाला अभिनेत्रीनं कोट्यवधींना फसवलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.