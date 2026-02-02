मुंबई

Dombivli Crime: चारित्र्यावर संशयातून पत्नीसह ४ मुलांवर केलेला हल्ला, चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू; १२ वर्षांनी पतीला शिक्षा

Crime News: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत पत्नी व चार अल्पवयीन मुलांवर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची घटना घडली होती. या हल्ल्यात एकाचा जागीच मृत्यू झाला असून याप्रकरणी साडेबारा वर्षांनंतर निकाल लागला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत संतापाच्या भरात झोपेत असलेल्या पत्नी व चार अल्पवयीन मुलांवर धारदार शस्त्राने हल्ला करणाऱ्या पित्याला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या हल्ल्यात नऊ वर्षांचा मुलगा प्रणवचा जागीच मृत्यू झाला होता. साडेबारा वर्षांनंतर हा निकाल लागला आहे.

Mumbai
Dombivli

