Dombivli News: अल्पवयीन मुलीचा लोकलच्या धडकेत मृत्यू प्रकरणाला वेगळं वळण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समोर; तरुणाला अटक, ३ महिन्यापूर्वी...

डोंबिवली : काही दिवसांपूर्वी डोंबिवलीतील एका अल्पवयीन तरुणीचा लोकलच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. ही घटना सर्वसाधारण अपघात असल्याचा तर्क लावला जात होता. मात्र तपासादरम्यान हा अपघात नसून आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इतकेच नव्हे तर सदर घटनेतील मृत तरुणीचे एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध असून ती तीन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे उघडकीस आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, २ ऑगस्ट रोजी कोपर आणि दिवा या रेल्वे स्थानकांदरम्यान रेल्वे रुळावर एका अल्पवयीन तरुणीचा लोकल ट्रेनच्या धडकेत मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. एका घटनेप्रकरणी रेल्वे पोलिसांनी तरुणीचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला होता. तसेच या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरु केला. या तपासात पोस्टमार्टेम अहवालातून संबंधित अल्पवयीन तरुणी तीन महिन्यांची गर्भवती असल्याचे समोर आले..Western Railway: ३० लाखांच्या गर्दीसमोर पश्चिम रेल्वे हतबल; २,५५९ पदे रिक्त, नियंत्रणासाठी कंत्राटी मनुष्यबळाचा आधार.दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिसांनी प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू केला. तपासात सादर तरुणीचे राज पकड या तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले असून रेल्वे पोलिसांनी अटक केली. आरोपीला कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्याला २० ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाले अन्...डोंबिवलीतील अल्पवयीन तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी आरोपी राज पकड हा एका खासगी कंपनीत डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज आणि घटनेतील मृत अल्पवयीन तरुणीची इंस्टाग्रामद्वारे ओळख झाली होती. त्यानंतर त्यांच्यात चांगली मैत्री झाली असून कालांतराने या मैत्रीचे रुपांतर प्रेमात झाल्याची माहिती आहे. सध्या रेल्वे पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.