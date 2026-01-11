मुंबई

भाजपकडून पैशांच्या पाकिटांचं वाटप, शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी रंगेहाथ पकडलं; VIDEO आला समोर

Dombivali : डोंबिवलीत भाजप कार्यकर्त्यांकडून नागरिकांच्या घरी पैशांच्या पाकिटांचं वाटप करण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी केलाय. याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या पथकाला आणि पोलिसांना देण्यात आलीय.
Election Controversy In Dombivli As Cash Distribution Video Goes Viral

सूरज यादव
राज्यात २९ महानगरपालिकांची निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. प्रचारासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले असताना डोंबिवलीत धक्कादायक असा प्रकार समोर आला आहे. प्रचारावेळी मतदारांना तीन हजार रुपयांची पाकिटे वाटली जात आहेत असा आरोप करण्यात येतोय. भाजप उमेदवारांकडून तुकाराम नगर परिसरातल्या दशरथ भुवन इथं पैसे वाटण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेच्या उमेदवाराने केलाय.

