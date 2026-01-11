भाजपकडून पैशांच्या पाकिटांचं वाटप, शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी रंगेहाथ पकडलं; VIDEO आला समोर

राज्यात २९ महानगरपालिकांची निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. प्रचारासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले असताना डोंबिवलीत धक्कादायक असा प्रकार समोर आला आहे. प्रचारावेळी मतदारांना तीन हजार रुपयांची पाकिटे वाटली जात आहेत असा आरोप करण्यात येतोय. भाजप उमेदवारांकडून तुकाराम नगर परिसरातल्या दशरथ भुवन इथं पैसे वाटण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेच्या उमेदवाराने केलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, तुकाराम नगर इथं दशरथ भुवन भागात भाजपकडून नागरिकांना तीन हजार रुपयांची पाकिटं वाटली जातायत असा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आलाय. शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पैसे वाटप करणाऱ्यांना रंगेहाथ पकडल्याचा दावाही केलाय..Pune : पूजा खेडकरच्या घरी चोरी, ८ दिवसांपूर्वी घरकामाला आलेल्या नेपाळी कामगाराने सगळ्यांचे मोबाईल नेले चोरून.निवडणूक प्रचारादरम्यान पैशांचे वाटप होत असल्याची माहिती मिळताच शिवसेनेचे कार्यकर्ते घटनास्थळी पोहोचले. तेव्हा पैशांची पाकिटं आढळून आली. यानंतर निवडणूक आयोगाचे पथक आणि पोलीससुद्धा घटनास्थळी पोहोचले..पैशांच्या पाकिटांसोबत उमेदवारांचे मतदानाचं आवाहन करणारी पत्रकेही होती. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी ५०० च्या नोटांची पाकिटे वाटप करताना भाजपच्या कार्यकर्त्यांना रंगेहाथ पकडल्याचा दावा केलाय. या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.