Thane: ठाण्यात पहिल्यांदाच डबल डेकर बस धावणार, कधीपासून प्रवाशांच्या सेवेत येणार?

ठाणे : पालिकेच्या परिवहन विभागाकडून पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देत, इलेक्ट्रिक बस खरेदीकडे आपला कल वळविला आहे. अशातच 'टीएमटी'च्या ताफ्यात १० ई-वातानुकूलित डबल डेकर बसगाड्या दाखल होणार आहेत. त्यापैकी पहिली बस गुरुवारी (ता. ३०) 'टीएमटी'च्या ताफ्यात दाखल झाली. या गाडीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने येत्या १५ दिवसांत ही बस घोडबंदर मार्गावर धावताना दिसणार आहे..ठाणे पालिकेच्या परिवहनच्या ताफ्यात सध्या ४०७ बसगाड्या असून, ३८१ वाहने प्रवासी सेवेसाठी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. शहरातील प्रवाशांच्या तुलनेत बसगाड्यांची संख्या अपुरी आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून 'टीएमटी'च्या ताफ्यातील गाड्यांची संख्या वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे..मुंबई महापालिकेच्या बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात आधीपासूनच डबल डेकर गाड्या आहेत. टीएमटीच्या ताफ्यात अशा बस नव्हत्या. पहिल्यांदाच अशा बसगाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय 'टीएमटी' प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी घेतला. त्यास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यानंतर या गाड्या खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानुसार पहिली बसगाडी गुरुवारी घोडबंदर येथील आनंदनगर आगारात दाखल झाली आहे..ही डबल डेकर बस घोडबंदर मार्गावर धावताना दिसणार आहे. हा मार्ग रुंद असून, येथून डबल डेकर गाडी विनाअडथळा प्रवासी वाहतूक करू शकते. 'टीएमटी'च्या वातानुकूलित गाड्या ठाणे ते बोरिवली मार्गावर चालविण्यात येतात. या मार्गावर प्रवाशांची सर्वाधिक मागणी असून, येथून टीएमटीला मोठे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे या मार्गावरच डबल डेकर बस चालविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन व्यवस्थापक भालचंद्र बेहेरे यांनी दिली..आज लोकार्पण १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनानिमित्त या गाडीचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू आहे. त्याचबरोबर या बसची नोंदणी प्रक्रिया प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर १५ दिवसांत ही बसगाडी रस्त्यावर प्रवासी सेवेसाठी धावणार आहे..टीएमटीच्या ताफ्यातील गाड्या१०० वातानुकूलित ई-बस (पीएम ई-बस योजना)१६० वातानुकूलित ई-बस (१५ वा वित्त आयोग)१०० सीएनजी१० डबल डेकर बस.