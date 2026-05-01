Mumbai: हेल्मेट घाला अन्यथा जीवावर बेतेल, वाहतूक पोलिसांची कारवाई होऊनही वाहन चालकांचे दुर्लक्ष

मुंबई : वाहतुकीला शिस्त लागावी म्हणून वाहतूक पोलिसांकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. बेशिस्त वाहनचालकांवर ई-चलानच्या माध्यमातून दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तरीही काही वाहनचालक त्याला जुमानत नसून वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. मात्र दंडाच्या रकमेत दोन हेल्मेट येत आहेत. ५०० ते ८०० पर्यंतही हेल्मेट मिळते तर दंड १००० रुपये आहे. तरीही वाहन चालक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत..मुंबईत अनेक दुचाकीस्वार विनाहेल्मेट दुचाकी चालवतात. तसंच, दुचाकीस्वाराच्या मागे बसलेली व्यक्ती तर हेल्मेटचा वापरच करताना पाहायला मिळत नाही. विना हेल्मेट दुचाकी चालवणाऱ्या व्यक्तीला मोटर वाहन कायद्यामध्ये १००० रुपये दंडाची तरतूद आहे. तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याची तरतूद आहे..Mumbai News: जनतेची दिशाभूल की मोठा घोटाळा? SRA प्रकल्पावर गंभीर आरोप; ED-SEBI कडे तक्रारींनी खळबळ.मुंबईत दुचाकीशिवाय ये-जा करणं तसं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही. रिक्षा किंवा टॅक्सीच्या भरमसाठ बिलांपेक्षा किंवा आपल्या चारचाकीपेक्षा दुचाकी ही अत्यंत सुलभ आणि स्वस्त पर्याय आहे आणि म्हणूनच मुंबईकरही दुचाकीलाच पसंती देतात. अनेकदा हेल्मेट न वापरल्याने दुचाकीस्वाराचा अपघातात मृत्यू झाल्याची अनेक उदाहरणंही पाहायला मिळाली आहेत..वर्षभरात ९ लाख वाहन चालकांवर होते कारवाईवाहतूक पोलिसांचं इचलन अहवालानुसार २०२४ या वर्षभरात ८लाख ९५ हजार ५०४ दुचाकी स्वारांवर कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये सर्वाधिक विनाहेल्मेट कारवाई दिंडोशी विभागात असून वर्षभरात ४९ हजार जणांना विना हेल्मेटचे चलन आकारले आहे..Thane: ठाणे एसटीची घसरगुंडी! राज्यस्तरीय कामगिरी परीक्षणात आगारांना नकारात्मक गुण.मागे बसलेल्या व्यक्तीचेही हेल्मेटकडे दुर्लक्षदुचाकीस्वाराला हेल्मेट घालणं गरजेचं आणि बंधनकारक असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे. आता मात्र पिलियन रायडर अर्थात दुचाकीस्वाराच्या मागे बसलेल्या व्यक्तीलाही मुंबईत पोलिसांच्या नव्या आदेशानुसार हेल्मेट वापरणं बंधनकारक आहे. पण त्याकडेही दुचाकीस्वार दुर्लक्ष करत आहेत..मुंबईत भरधाव वेगाने वाहन चालवऱ्या वाहनामध्ये दुचाकीचे प्रमाण जास्त आहे.मुंबईत एकूण अपघातांपैकी ४७ टक्के अपघात हे दुचाकींचे होतात. यामध्ये विशेषतः लेन कटिंग आणि सिग्नल जम्पिंगमध्ये झालेल्या अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे हेल्मेट घालणे आवश्यक आहे. अन्यथा जीवावर बेतेल.- डॉ. शंकर विश्वनाथ, वाहतूक तज्ज्ञ.विना हेल्मेट गुन्हे पकडणे सोपे आहे ती कारवाई देखील होते. पण भरधाव वेगाने वाहन चालविणे आणि विरुद्ध दिशेनं वाहन चालविणे हे अधिक गंभीर गुन्हे आहेत. लोकांना वेगमर्यादेची माहिती देणारे दिशा दर्शक फकल कमी असल्याने हे गुन्हे वाढत आहेत. वाहतूक पोलिसांनी दिसद्ध दर्शक फलकांची संख्या वाढवली पाहिजे.- ए.व्ही. शेनॉय , वाहतूक तज्ज्ञ.मुंबईतील सर्वाधिक विना हेल्मेट कारवाई विभागदिंडोशी - ४०८३२मुलुंड - ३४०५६कांदिवली - ३१७५१मानखुर्द - २६८८७एमआयडीसी - २६७७५.