Mumbai Water Level: वर्षभराची चिंता मिटली! गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मुंबईतील धरणे फुल्ल; आकडेवारी आली समोर

मुंबई : गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी शनिवारी सकाळी मुंबईत पावसाच्या सरी कोसळल्या. यामुळे मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाण्याची पातळीही वाढ झाली आहे. त्यानुसार, आज ६ सप्टेंबरपर्यंत सर्व सातही धरणांमध्ये ९७ टक्के पाणीसाठा जमा झाला आहे. .महानगरपालिका मुंबईला दररोज अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी तलावांमधून पाणीपुरवठा करते. महानगरपालिकेने (बीएमसी) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ६ सप्टेंबरपर्यंत सर्व सातही तलावांमध्ये एकत्रित साठा १४,०५,४३७ दशलक्ष लिटर होता, जो त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या ९७.१० टक्के होता..धरणांची आकडेवारीतलावनिहाय आकडेवारीनुसार मोडक सागर, विहार आणि तुळशी १०० टक्के क्षमतेवर आहेत, तर तानसा येथे ९८.८५ टक्के साठा आहे. अप्पर वैतरणा ९८.०९ टक्के, मध्य वैतरणा ९६.८९ टक्के आणि सर्वात मोठा पुरवठादार भातसा ९५.८३ टक्के आहे. त्यामुळे वर्षभराची चिंता मिटली असून पुढील वर्षापर्यंत शहराला पुरेसे पाणी मिळणार असल्याचा विश्वास अधिकाऱ्यांनी दिला आहे..पाणीपुरवठा मिळणारी ठिकाणेलोअर वैतरणा (मोदक सागर), मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा आणि तानसा एकत्रितपणे दहिसर चेक नाका ते वांद्रे पर्यंत पसरलेल्या पश्चिम उपनगरांना पाणीपुरवठा करतात आणि माहिम ते मलबार हिल पर्यंत दक्षिण मुंबईच्या काही भागांना पाणीपुरवठा करतात. दुसरीकडे, भातसा, विहार आणि तुळशी भातसा प्रणाली बनवतात, जी मुलुंड चेक नाका ते सायन आणि पुढे पंजरपूर जल प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रिया केल्यानंतर माझगावला पूर्व उपनगरांना पाणीपुरवठा करते..पावसाचा यलो अलर्ट जारीहवामान विभागाने (IMD) मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडसाठी पिवळा इशारा जारी केला आहे, ज्यामध्ये काही भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. शहरातून मोठ्या प्रमाणात विसर्जन मिरवणुकीचे आयोजन केले जात असतानाच हा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना उत्सवादरम्यान, विशेषतः किनारपट्टीवरील विसर्जन स्थळांजवळ सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.