Mumbai Rain: गणेशोत्सवाआधी मूर्ती कार्यशाळा पाण्याखाली, मुसळधार पावसामुळे लाखोंचे नुकसान

Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सवाला अवघा आठवडा उरला असताना मुसळधार पावसाने गणपती मूर्ती कार्यशाळांमध्ये हाहाकार माजवला आहे. परिणामी तयार व अर्धवट मूर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
मुंबई : गणेशोत्सवाला अवघा आठवडा उरला असताना मुसळधार पावसाने गणपती मूर्ती कार्यशाळांमध्ये हाहाकार माजवला आहे. मागील तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबईसह उपनगरांतील आणि आसपासच्या शहरांतील अनेक कार्यशाळांमध्ये पाणी शिरले. परिणामी तयार व अर्धवट मूर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून मूर्तिकारांवर मूर्ती सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

