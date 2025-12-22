Mumbai Water Supply: मुंबईत २२ ते २६ डिसेंबरपर्यंत पाणी संकट! 'या' भागांसाठी बीएमसीकडून महत्त्वाचा इशारा जारी, वाचा यादी...

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) मेट्रो लाईन ७-अ प्रकल्पामुळे अप्पर वैतरणा मुख्य पाणी पाईपलाईनचा एक भाग मार्ग बदलण्यात आला आहे. २,४०० मिमी व्यासाची ही पाईपलाईन मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मार्ग बदललेल्या भागाला पुन्हा जोडेल. यामुळे मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागणार आहे..बीएमसी प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, हे काम २२ डिसेंबर रोजी पहाटे १ ते २६ डिसेंबरपर्यंत दररोज केले जाईल. या काळात काही भागात पाणीपुरवठा प्रभावित होईल. दुरुस्तीचे काम सुरक्षितपणे आणि पद्धतशीरपणे पूर्ण व्हावे यासाठी ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. या पाईपलाईन कामाचा परिणाम बीएमसीच्या दक्षिण विभागातील काही भागांवर होईल. विशेषतः भांडुप आणि विक्रोळी भागात पाण्याचा दाब कमी असेल..BMC Election: एकनाथ शिंदेंचा मित्रपक्षाला धक्का! अजित पवार गटाची ताकद शिंदेसेनेसोबत.पाणी पुरवठ्याच्या वेळापत्रकातही तात्पुरते बदल केले जातील. या काळात रहिवाशांना पाणीटंचाई जाणवू शकते. बीएमसीने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, भांडुप पश्चिमेकडील क्वारी रोड, टेंभी पाडा, कोकण नगर, समर्थ नगर, भट्टी पाडा, उत्कर्ष नगर, श्रीरामपाडा, त्रिमूर्ती नगर, वाघोबावाडी आणि इतर आसपासच्या भागात पाणीपुरवठा प्रभावित होऊ शकतो. खबरदारीचा उपाय म्हणून बीएमसी प्रशासनाने सेक्टर एस मधील रहिवाशांना आवश्यक प्रमाणात पाणी आगाऊ साठवण्याचे आवाहन केले आहे..दुरुस्तीच्या कामादरम्यान पाण्याचा वापर अत्यंत मध्यम प्रमाणात करावा, जेणेकरून सर्वांना कमीत कमी त्रास होईल, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. बीएमसीने रहिवाशांना पुढील काही दिवस पिण्याचे पाणी उकळून फिल्टर करण्याचा सल्ला दिला आहे. पाईपलाईनच्या कामानंतर सुरुवातीच्या दिवसांत पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो..Mumbai News: संसर्ग नियंत्रणासाठी प्रयोग! पालिका रुग्णालयांत ‘सूक्ष्मजंतूनाशक बेड मॅट’ वापरण्याबाबत चर्चा.त्यामुळे आरोग्य सुरक्षेसाठी ही खबरदारी आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्प आणि भविष्यातील सुधारित पायाभूत सुविधांसाठी हे काम आवश्यक आहे, असे सांगून, या तात्पुरत्या गैरसोयीबाबत नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन बीएमसी प्रशासनाने केले आहे. काम पूर्ण होताच पाणीपुरवठा पूर्ववत केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.