Mumbai Morcha: गर्जना मोर्चात 'डुप्लिकेट ज्ञानेश कुमार', मनसैनिकांनी थेट दोरीनेच बांधलं; Video Viral

मुंबई : ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या गर्जना मोर्चात सहभागी होण्यासाठी डोंबिवली, वसई-विरार आणि मीरा-भाईंदरमधून मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते तसेच मनसेचे पदाधिकारी एकत्रित येत यावेळी कार्यकर्त्यांकडून ‘संविधान बचाव, देश बचाव’ अशा घोषणा देण्यात येत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत मोर्चा काढला जात असून मनसैनिकांनी थेट डुप्लिकेट ज्ञानेश कुमारांनाच बांधून आणल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज रविवार (ता.४) रोजी मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली 'गर्जना मोर्चा' काढला जात आहे. या मोर्चादरम्यान ठाकरे आणि मनसे सेने आक्रमक झाली असून ठाण्यात मनसेकडून ज्ञानेशकुमारांच्या प्रतिकात्मक स्वरूपातील निषेधाचं प्रदर्शन करण्यात आलं आहे. यावेळी डुप्लिकेट ज्ञानेशकुमारांना दोरीने बांधून आणल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ठाकरे बंधूंच्या गर्जना मोर्चादरम्यान मनसेकडून ज्ञानेशकुमारांच्या प्रतिकात्मक स्वरूपातील निषेधाचं प्रदर्शन करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. तसेच मनसैनिकांनी ज्ञानेशकुमारांना दोरीने बांधून ते माफी मागत असल्याचं दिसून येत आहे. इतकेच नव्हे तर राजीनामा देणार का? या प्रश्नावर 'हो, माझ्याकडून चूक झाली... मी राजीनामा देतो' असेही म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.