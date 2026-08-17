E. Coli Bacteria: मुंबई रेल्वे स्थानकातील पाणी पिताय, जरा जपून! मध्य रेल्वेच्या ३ स्थानकात पाण्याच्या टाकीत आढळतोय 'हा' भयानक विषाणू

मुंबई : देशभरातील अनेक रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी वॉटर कूलर लावण्यात आले आहे. मात्र मुंबईत याच वॉटर कूलरबाबत एक खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. मुंबईतील चार रेल्वे स्थानकांवर लावण्यात आलेल्या वॉटर कुलरमध्ये जीवघेणा जिवाणू 'ई-कोलाय' आढळल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे रेल्वे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक, भिवंडी रोड , कल्याण, लोणवळा या रेल्वे स्टेशनमधील प्रवाशांच्या सेवेसाठी लावण्यात आलेल्या वॉटर कुलरमधील पाण्यात 'ई-कोलाय' हा भयानक जिवाणू आढळून आला आहे. कॅगच्या अहवालातून ही खळबळजनक माहिती समोर आली असून या प्रकारामुळे स्थानकांवरील पाण्याच्या गुणवत्तेवर नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत..Boisar MIDC Fire: बोईसर एमआयडीसीमध्ये मोठा स्फोट, अनेक कामगार जखमी झाल्याची भीती; Video Viral.संसदेत सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालात देशभरातील ५१२ रेल्वे स्थानकांवरील प्रवासी सुविधा आणि स्वच्छतेची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ४१२ बिगर-उपनगरीय स्थानकांतील पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत त्रुटी आढळल्याचे समोर आले. कॅगच्या अहवालात पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये ‘टोटल कोलिफॉर्म’ आणि काही ठिकाणी ई-कोलाय जीवाणू आढळल्याची नोंद झाली आहे. ज्यामुळे लाखो प्रवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..कोणत्या स्थानकांचा समावेश?मध्य रेल्वेतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, कल्याण, भिवंडी रोड आणि लोणावळ्यासह दक्षिण रेल्वेतील कोईम्बतूर-पलक्काड, दक्षिण मध्य रेल्वेतील हैदराबाद आणि पूर्व रेल्वेतील मधुपूर स्थानकांचा अहवालात समावेश आहे. ज्यामध्ये पाण्यात टोटल कोलिफॉर्म आणि ई-कोलाय जीवाणू आढळल्याची नोंद करण्यात आली आहे. या दूषित पाण्यामुळे आरोग्याचा धोका निर्माण होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.दरम्यान, दररोज लाखी प्रवासी मुंबई लोकलमधून प्रवास करतात. यामधील अनेकजण रेल्वे स्थानकावर ठेवण्यात आलेल्या वॉटर कुलरमधील पाणी पितात. मात्र रेल्वे स्थानकातील वॉटर कुलरबाबत उघडकीस झालेल्या या प्रकारामुळे लोकल प्रवाशांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना स्वच्छ पाणी द्यावे आणि स्थानकाची नियमित स्वच्छता करावी, अशी मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.