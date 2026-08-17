मुंबई

E. Coli Bacteria: मुंबई रेल्वे स्थानकातील पाणी पिताय, जरा जपून! मध्य रेल्वेच्या ३ स्थानकात पाण्याच्या टाकीत आढळतोय 'हा' भयानक विषाणू

CAG Report Of Railway Station Water: मध्य रेल्वेच्या ३ स्थानकात पाण्याच्या टाकीत भयानक विषाणू आढळल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
Kidney Failure E coli Bacteria

E-Coli Found in Railway Station Water

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : देशभरातील अनेक रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी वॉटर कूलर लावण्यात आले आहे. मात्र मुंबईत याच वॉटर कूलरबाबत एक खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. मुंबईतील चार रेल्वे स्थानकांवर लावण्यात आलेल्या वॉटर कुलरमध्ये जीवघेणा जिवाणू 'ई-कोलाय' आढळल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे रेल्वे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

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