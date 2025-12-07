Eastern Entry Interchange: ईस्टर्न एंट्री इंटरचेंजमुळे विमानतळापर्यंतचा प्रवास होणार अधिक वेगवान! कसा आहे मार्ग? जाणून घ्या...

मुंबई

Panvel Eastern Entry Interchange For Navi Mumbai Airport: पनवेलचा ईस्टर्न एंट्री इंटरचेंज अंतिम टप्प्यात आहे. हा सहा महिन्यांत सुरू होणार आहे. नवी मुंबई विमानतळासाठीचे पूर्व प्रवेश मार्गकाम शेवटच्या स्टेजला पोहोचले आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर, पनवेल परिसरातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वाकडे येत आहेत. विमानतळाच्या पूर्वेकडील प्रवेशद्वारासाठीचा महत्त्वाचा प्रकल्प, "क्लोव्हर लीप", अंतिम टप्प्यात आहे आणि पुढील सहा महिन्यांत तो कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून ₹८०० कोटींच्या निधीतून हे काम सुरू आहे.

