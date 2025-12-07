Eastern Entry Interchange: ईस्टर्न एंट्री इंटरचेंजमुळे विमानतळापर्यंतचा प्रवास होणार अधिक वेगवान! कसा आहे मार्ग? जाणून घ्या...

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर, पनवेल परिसरातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वाकडे येत आहेत. विमानतळाच्या पूर्वेकडील प्रवेशद्वारासाठीचा महत्त्वाचा प्रकल्प, "क्लोव्हर लीप", अंतिम टप्प्यात आहे आणि पुढील सहा महिन्यांत तो कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून ₹८०० कोटींच्या निधीतून हे काम सुरू आहे..पनवेल शहर, खांदेश्वर रेल्वे स्थानक परिसर आणि जेएनपीटी येथून होणारी कंटेनर वाहतूक हाताळण्यासाठी फुलपाखराच्या आकाराचा, सिग्नल-मुक्त उड्डाणपूल आणि जोड रस्त्यांचे जाळे बांधले जात आहे. हा उड्डाणपूल अशा प्रकारे डिझाइन केला आहे की कंटेनर गाडी नदीवरील खाडी ओलांडून विमानतळाच्या कार्यरत प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचू शकतील..Mumbai News: दहिसर-भाईंदर प्रवास फक्त ५ मिनिटांत! ४५ मीटर रुंदीचा एलिव्हेटेड रोड उभारणार; बीएमसीची मोठी घोषणा.उलवे बाजूला, वेस्टर्न एन्ट्री इंटरचेंज प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या इंटरचेंजमुळे अटल सेतूहून मुंबईकडे येणारी वाहने थेट विमानतळावर पोहोचू शकतील. सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल हे दोन्ही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण व्हावेत यासाठी काम करत आहेत. उड्डाणपूल आणि उन्नत रस्त्यांचे जाळे नवी मुंबई आणि पनवेल दरम्यान अखंड विमानतळ कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल..ज्यामुळे शहराच्या विकासाला लक्षणीय गती मिळेल. पनवेलमधील वाहतूक कोंडी कमी होईल. या प्रकल्पामुळे पनवेल शहरातील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे शिव-पनवेल महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि अटल सेतू-पाम बीच रोडवरून प्रवास करणारे प्रवासी थेट विमानतळावर पोहोचू शकतील. या मार्गाचा सर्वाधिक फायदा कळंबोली सर्कल, खांदेश्वर आणि पनवेल शहर परिसरातील वाहनचालकांना होईल..Mumbai News: मुंबईत पहिल्यांदाच ३ किलोमीटरचा अंडरग्राउंड पादचारी बोगदा! कुठून कुठे होणार? जाणून घ्या एमएमआरसीची भविष्यदर्शी योजना....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.