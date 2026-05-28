इबोलाचं संकट! विमानतळापासून हॉस्पिटलपर्यंत तयार रहा, केंद्राचे राज्यांना निर्देश

मुंबई, ता. २७: आफ्रिकेत इबोला संसर्गाचा वाढता चोका लक्षात घेता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. आरोग्य यंत्रणेचा तातडीने आढावा घेण्याचे आणि निगराणी व्यवस्था सक्षम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विमानतळांपासून रुग्णालयांपर्यंत कोणत्याही आरोग्यविषयक आपतीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, जागतिक आरोग्य संघटनेने इबोला उद्रेकाला आरोग्यविषयक आणीबाणी घोषित केली आहे. दक्षिण सुदानसह सीमावर्ती भागातही संसर्गाचा धोका वाढला आहे. मुंबईसह राज्यात एकाही रुणा आढळलेला नाही; मात्र केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येईल, असे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले..भारतात नवं संकट, काळजी घ्या! PM मोदींकडून देशवासियांना महत्त्वाचं आवाहन.प्रवास इतिहासावर लक्ष अलीकडच्या काळात प्रभावित देशांचा प्रवास केलेल्या व्यक्तीवर आणि ताप, अशक्तपणा, डोकेदुखी, स्नायू दुखणे, उलट्या, जुलाब, पशात खवखव किंवा त्वचेवर लाल पुरळ अशी लक्षणे असलेल्या विशेष लक्ष ठेवण्यास सूचित केले आहे..रुग्णालयांना सज्ज राहण्याचे निर्देशसंशयित रुग्णांसाठी स्वतंत्र विलगीकरण कक्ष तयार ठेवावेत तसेच स्वतंत्र रुग्णवाहिका सज्ज ठेवावी, असे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. रुग्णालयांमध्ये पीपीई किट, प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी, प्रयोगशाळा सुविधा आणि गंभीर रुग्णांवर उपधार करण्याची क्षमता सुनिहित करण्यास सूचित केले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना इबोला व्यवस्थापनाबाचत प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..२१ दिवस निरीक्षणाखालीविमानतळ आणि इत्तर प्रवेश केंद्रांवर आरोग्य यंत्रणा, राज्य निगराणी विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गरज भासल्यास २१ दिवस आरोग्य निरीक्षणाखाली ठेवण्याच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत..'इबोला'ची लक्षणेताप डोकेदुखी सुरवातीची लक्षणेउलटी रक्तसाच गंभीर संसर्गाची लक्षणे.बाधितांचे तत्काळ विलगीकरणप्रयोग शाळांना सज्ज राहण्याच्या सूचनालक्षणे आढळणाऱ्या प्रवाशांची माहिती'इमिग्रेशन पूर्वी देण्याचे निर्देश.तपासणीची नियमावलीविमानतळांवर थर्मल व लक्षणांची तपासणीबाधित नागरिकांनी २१ दिवस स्वतःचे निरीक्षण करण्याचा सल्लाकौगी, युगांडा, दक्षिण सुदानचा दौरा टाळण्याचे आवाहन.