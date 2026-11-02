मुंबई

ED Action: ऑनलाइन सट्टेबाजीप्रकरणी ईडीची कारवाई, मुख्य आरोपी सागर दाशला अटक; तीन गुन्ह्यांच्या तपासातून आर्थिक जाळे उघड

Online Betting Case: ऑनलाइन सट्टेबाजीप्रकरणी ईडीने मुख्य आरोपी सागर दाशला अटक केली आहे. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्याला तीन दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे.
ED Action

ED Action

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सकाळ वृत्तसेवा
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अंधेरी : ऑल पॅनेल एक्स्चेंज (एपीएक्स) या ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या कथित ऑनलाइन बेटिंग आणि सायबर फसवणुकीप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबई विभागीय कार्यालय-२ ने सागर दाश याला अटक केली. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) मंगळवारी (ता. २७) ही कारवाई करण्यात आली. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने दाश याला तीन दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली.

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