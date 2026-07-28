मुंबई

Education Department: निकाल ३१ जुलैपर्यंत जाहीर करा, राज्यातील विद्यापीठ, महाविद्यालयांना शिक्षण विभागाचे आदेश

Universities Result: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांकडून निकाल वेळेत जाहीर केले जात नसल्याची माहिती समोर आली. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे पाहता शिक्षण विभागाकडून आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
Education Department orders to Declare Universities results

Education Department orders to Declare Universities results

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्यातील अनेक सार्वजनिक विद्यापीठांकडून निकाल वेळेत जाहीर केले जात नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. उच्य शिक्षण विभागाकडून राज्यातील काही विद्यापीठे आणि उच्य शिक्षण संस्थांना वारंवार सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अखेर विभागाने कठोर भूमिका घेत राज्यातील सर्व सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांना ३१ जुलैपर्यंत सर्व प्रलंबित परीक्षा निकाल कोणत्याही परिस्थितीत बाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
maharashtra
education
Mumbai
Education Department
Result
result Declaration
education department Maharashtra