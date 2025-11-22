मुंबई

Arnav Kahire Death: अर्णव खैरे आत्महत्या प्रकरणाचा फास्टट्रॅकवर तपास होणार, एकनाथ शिंदेंनी खैरे कुटुंबियांशी संवाद साधल्यानंतर निर्णय

Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खैरे कुटुंबियांशी संवाद साधला असून या प्रकरणाचा फास्टट्रॅकवर तपास होणार असल्याचे सांगितले आहे.
Eknath Shinde Says on Arnav Kahire Death

Eknath Shinde Says on Arnav Kahire Death

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : अर्णव खैरे आत्महत्या प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी आज अर्णवच्या कुटुंबीयांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधत संपूर्ण तपास जलदगतीने करण्यात येईल असे सांगत कुटुंबियांना दिलासा दिला. या प्रकरणात दोषींवर कडक कारवाई होणार असून, पीडित कुटुंबाला न्याय देण्यासाठी फास्टट्रॅक पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Mumbai
state government
Eknath Shinde
Maharashtra Government
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com