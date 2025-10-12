Mhada Lottery: ५ वर्षांत ३५ लाख घरे, मुंबईत मिळणार परवडणारी घरे; एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

ठाणे : म्हाडाने नागरिकांचा विश्वास कायम जपून कामाचा दर्जा राखण्यावर भर द्यावा तसेच कोणत्याही विकसकाला प्रकल्पाचे काम देण्यापूर्वी त्याचा इतिहास तपासूनच काम द्यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..ठाण्यात शनिवारी (ता. ११) डॉ. काशिनाथ घाणेकर येथे आयोजित कोकण विभागीय म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीदरम्यान ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी सांगितले, की घर म्हणजे केवळ चार भिंती नसून, ते प्रत्येक कुटुंबाच्या सुरक्षिततेचा आणि आत्मसन्मानाचा आधार आहे. सद्य:स्थितीत म्हाडावर जनतेचा वाढता विश्वास दिसत असून, या सोडतीत ५ हजार ३५४ घरांसाठी एक लाख ८४ हजार ९९४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत..आगामी काळात ६० हजार घरे उभारणारआजपर्यंत म्हाडाने सुमारे नऊ लाख घरे उपलब्ध करून दिली असून, आगामी काळात ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर परिसरात ६० हजार घरे उभारली जाणार आहेत. कामामध्ये दिरंगाई होऊ नये म्हणून यापुढे विकसकांना तीन वर्षांचे भाडे आगाऊ ठेवण्याची अट घालूनच कामे दिली जातील. याशिवाय कामगार, नोकरदार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai News: पालिकेला मराठीचे वावडे! राष्ट्रीय उद्यानाचा आराखडा इंग्रजीत; आदिवासी संतप्त.एकनाथ शिंदे यांची घोषणामहाराष्ट्र सरकार पुढील पाच वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेशात महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र शहरी आणि औद्योगिक विकास महामंडळ लिमिटेड (सिडको), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) या विविध संस्थांच्या सहकार्याने मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याची योजना आखत आहे. याद्वारे ज्येष्ठ नागरिक आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे आणि भाड्याने घरे उभारली जाणार आहेत, असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले..५ वर्षांत ३५ लाख घरेपुढील पाच वर्षांत, खाजगी आणि सरकारी संस्थांद्वारे गृहनिर्माण क्षेत्रात अंदाजे ५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामुळे अंदाजे ३.५ लाख घरे बांधण्यात येतील. एमएमआर ग्रोथ हबचे २०३० पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशात ३५ दशलक्ष घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी अंदाजे ८ लाख घरे म्हाडा द्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रदान केली जातील, असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले..परवडणारी घरे देण्यासाठी कटिबद्धम्हाडा सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले. मागील तीन वर्षांत घरांच्या लॉटरीची संख्या व वितरित घरांची संख्या वाढली आहे. क्लस्टर योजनेद्वारे पुढील पाच वर्षांत दोन लाख तर एकूण आठ लाख घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा म्हाडाचा मानस आहे..Mumbai News: एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणूक लांबणीवर? उच्च न्यायालयाच्या निकालाला प्रशासक आव्हान देणार, प्रकरण काय?.सिडकोही देणार परवडणारी घरेसिडकोची घरेही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यामुळे आता म्हाडासोबत सिडकोच्या माध्यमातूनदेखील सर्वसामान्यांना परडवतील अशी घरे उभारली जाणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला..हे निव्वळ पुतना मावशीचे प्रेमउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी संभाजीनगर येथे काढण्यात आलेल्या ‘हंबरडा मोर्चा’वर जोरदार टीका केली. जे लोक घराचा उंबरठा ओलांडत नव्हते, ते आता हंबरडा मोर्चा काढत आहेत.सत्ता आणि खुर्ची गेल्यावर हंबरडा फोडणारे आता पुन्हा तेच करीत आहेत. याला निव्वळ पुतना मावशीचे प्रेम म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी संभाजीनगर येथील हंबरडा मोर्चावर शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून राजकारण केल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला..बिस्किटावरून टोलाउद्धव ठाकरेंवर टीका करताना शिंदे यांनी विचारले, ‘काही जण शेतकऱ्यांच्या बांधावर जातात, पण त्या शेतकऱ्यांच्या मुलाच्या डोळ्यातले अश्रू पाहून एक बिस्कीट तरी दिले का?’.मी नाशिकमध्ये शेतकरी आहे. मुंबईत घर असावे, असे माझे स्वप्न होते. चार वर्षांनंतर अखेर मला हक्काचे घर मिळाले आहे.- शंकर आव्हाड, लाभार्थीमी कलाकार कोट्यातून घरासाठी अर्ज केला होता. पहिल्या प्रयत्नातच माझे स्वप्नातील घर सत्यात उतरले आहे.- पूजा शिंदे, कलाकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.