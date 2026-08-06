Maharashtra Politics: कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय समीकरण पालटले! शेकडो कार्यकर्त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश, एकनाथ शिंदेंना धक्का

डोंबिवली : कल्याण डोंबिवलीतील राजकारणात मोठे बदल झाले आहेत. ज्यामध्ये शिंदे शिवसेनेतील शेकडो कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा धक्का बसला असून याप्रकरणी राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. तसेच या पक्षप्रवेशामुळे महायुतीमधील अंतर्गत वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकुर्ली परिसरातील शेकडो कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. ठाकुर्लीच्या नगरसेविका शारदा प्रदीप चौधरी आणि भाजपच्या कल्याण जिल्हा उपाध्यक्षांच्या नेतृत्वात हा प्रवेश सोहळा पार पडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या विकासकामांवर विश्वास व्यक्त करत शिंदेसेनेतील कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला आहे..Mumbai News: मुंबईत लिफ्टच्या डकमध्ये कार कोसळली, थेट २५ फूट खोलात पडली; थरारक Video Viral.दरम्यान, महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. या पक्ष प्रवेशावर भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी म्हटले की, आमची चाल कासवाची आहे, पण आम्ही एकास चार घेऊ, असे सांगितले. तसेच आम्ही आमचा धर्म पाळला आहे. ज्यांचा भाजपवर विश्वास आहे ते स्वेच्छेने पक्षात प्रवेश करत आहेत, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले..MI Cape Town: Mumbai Indians फ्रँचायझीच्या संघाने ट्रेंट बोल्टला रिलीज केले; राशिद खान, निकोलस पूरन, कागिसो रबाडा संघात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.