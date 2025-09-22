Thane Metro: ठाणेकरांच्या लाडक्या मेट्रोला पृथ्वीराज चव्हाणांनी ब्रेक लावला ? एकनाथ शिंदेंनी ट्रायल रनवेळी केली जोरदार टीका

ठाणे : ठाणेकरांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रशासनाकडून मेट्रो मार्गिकेची उभारणी करण्यात आली आहे. मागील कित्येक दिवसांपासून ठाणेकरांचे मेट्रोच्या कामाकडे लक्ष लागले होते. त्यानंतर आता अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मेट्रो ४ आणि ४-अ वरील मेट्रोची ट्रायल घेण्यात आली आहे. .महिनाभरापूर्वी एमएमआरडीए'चे अध्यक्ष असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे मेट्रो-४ ची चाचणी सप्टेंबर महिन्यात होणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आज म्हणजेच सोमवार (ता. २२) रोजी मेट्रोच्या डब्यांची चाचणी पार पडली आहे. गायमुख ते घोडबंदर रोडच्या विजय गार्डननजीकच्या स्थानकापर्यंत मेट्रोची चाचणी यशस्वीरित्या पार पडली. त्यामुळे आता लवकरच ही सेवा ठाणेकरांच्या सेवेत उतरणार असून हा मार्ग ठाणेकरांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे..Mumbai-Pune Expressway: एकविरा देवीच्या दर्शनाला जाताय? वेळापत्रक पहाच! 'या' मार्गावर बंदी; पर्यायी मार्ग जारी .पहा वैशिष्ट्यंमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मेट्रो ४ आणि ४-अ वरील मेट्रोची ट्रायल घेण्यात आली. सध्या वडाळा, घाटकोपर, मुलुंड, कासरवडवली, गायमुख या महत्त्वाच्या मार्गाचं पहिल्या टप्प्याची ट्रायल करण्यात आले आहे. या ट्प्प्याची लांबी ३५ किमी इतकी असून यामध्ये ३२ स्थानकांचा समावेश असणार आहे. ही मेट्रो सेवा ८ डब्यांची असणार असून दैनंदिन प्रवासी संख्या १३ लाख ४३ हजार इतकी असेल अशी अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले..त्याचपुढे पूर्व, पश्चिम उपनगरे आणि मु्ंबई-ठाणे शहर यांना जोडणारा हा मार्ग होणार आहे. मेट्रोचा ११ वा मार्ग जो वडाळ्यापासून सीएसटीला जातो तोही जोडला जाईल. यामुळे देशातला सर्वात लांब मेट्रो मार्ग होईल. ५८ किमी इतका लांब प्रवास होईल. यातून २१ लाख लोक प्रवास करू शकतील. रस्त्यावरची वाहतूकसुद्धा यामुळे नियमित होण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले..ठाणेकरांसाठी आनंदाचा दिवसठाणे मेट्रोची ट्रायल रन दरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, वडाळा-ठाणे-कासरवडवली मेट्रोला अनंत अडचणी आल्या. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असताना इतर मेट्रोला मान्यता देताना ठाण्याला वगळलं होतं. त्यानंतर ठाण्याला समाविष्ट करण्यासाठी आंदोलन करावं लागलं. निलंबित व्हावं लागलं. त्यानंतर फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या मेट्रोला चालना मिळाली, त्यामुळे आजचा दिवस ठाणेकरांसाठी आनंदाचा दिवस असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..Water Shortage: नवी मुंबईत पाण्यासाठी टाहो! रहिवाशांचा सिडको प्रशासनाविरोधात संताप.२०१४ ते २०१९ मध्ये अनेक मेट्रोचे प्रकल्प सुरू केले. काही प्रकल्पांचे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले होते. मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात या प्रकल्पांना पुन्हा ब्रेक लागला. नंतर २०२२ मध्ये मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मेट्रोला चालना दिली. एमएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांशी बोललो, अडचणींतून मार्ग काढला आणि मनुष्यबळ लावलं. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात हा प्रकल्प पूर्णत्वास जात आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.