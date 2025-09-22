मुंबई

Thane Metro: ठाणेकरांच्या लाडक्या मेट्रोला पृथ्वीराज चव्हाणांनी ब्रेक लावला ? एकनाथ शिंदेंनी ट्रायल रनवेळी केली जोरदार टीका

Eknath Shinde: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मेट्रो ४ आणि ४-अ वरील मेट्रोची ट्रायल घेण्यात आली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर घणाघात केला आहे.
Eknath shinde on thane metro 4 trial run

Eknath shinde on thane metro 4 trial run

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

ठाणे : ठाणेकरांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रशासनाकडून मेट्रो मार्गिकेची उभारणी करण्यात आली आहे. मागील कित्येक दिवसांपासून ठाणेकरांचे मेट्रोच्या कामाकडे लक्ष लागले होते. त्यानंतर आता अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मेट्रो ४ आणि ४-अ वरील मेट्रोची ट्रायल घेण्यात आली आहे.

Devendra Fadnavis
Thane
Mumbai
Eknath Shinde
Mahavikas Aghadi
Metro
Metro Project
Government of Mahavikas Aghadi
Mahavikas Aghadi government
mmrda
MMRDA Metro projects

