Eknath Shinde: ठाण्याचा 'बीड' होईल, संजय राऊतांच्या टीकेला शिंदेचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, तुम्ही मुंबई विकून मोकळे झालात, आता...

मुंबई : नुकतेच ठाणे मेट्रो ४ आणि ४ अ मार्गिकेच्या ट्रायल रनची चाचणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडली. त्यामुळे ठाणेकरांसाठी आजचा दिवस (सोमवार ता. २२) आनंदाचा असल्याचे प्रतिपादन एकनाथ शिंदे यांनी केले. तसेच या मेट्रो सेवेमुळे ठाण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार असून याचा चांगलाच फायदा नागरिकांना होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र यादरम्यान शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या टीकेला एकनाथ शिंदे यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. .सोमवार (ता. २२) रोजी सकाळी संजय राऊत यांनी घेतलेल्या परिषदेत 'मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्यात वेळ घालवावा, अन्यथा ठाण्याचा बीड होण्यासाठी वेळ लागणार नाही' तसेच ठाणे विकायला काढलं आहे, अशी टीका केली..Thane Metro: ठाणेकरांच्या लाडक्या मेट्रोला पृथ्वीराज चव्हाणांनी ब्रेक लावला ? एकनाथ शिंदेंनी ट्रायल रनवेळी केली जोरदार टीका.तसेच ठाणे हे सांस्कृतिक शहर आहे. आता सरकार या शहराची वाट लावत असल्याचे दिसत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांचे खोदकाम सुरु असून पुलाची कामे अर्धवट सोडली आहेत, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. मात्र या आरोपावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार पलटवार केला..''ज्यांनी मुंबई म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे असे पाहिले, ते महाविकास आघाडीकाळात मुंबई विकून मोकळे झाले. मात्र मुंबई, ठाणे आणि एमएमआरडीएचा विकास महायुतीने केला आहे. मविआने मेट्रो थांबण्याचं काम केलं होत, परंतु मी मुख्यमंत्री असताना तो स्पीड ब्रेकर काढून फेकून दिला, असा घणाघात एकनाथ शिंदे यांनी केला. तसेच आगामी महापालिका निडणुकीत महायुतीचा भगवाच फडकणार, असा विश्वासही एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला..Mumbai-Pune Expressway: एकविरा देवीच्या दर्शनाला जाताय? वेळापत्रक पहाच! 'या' मार्गावर बंदी; पर्यायी मार्ग जारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.