प्रकृतीच्या समस्या आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या टीम इंडियाचे माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळी यांच्या मदतीसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा पुढे सरसावले आहेत. विनोद कांबळी यांनी शनिवारी (२८ नोव्हेंबर) आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह एकनाथ शिंदे यांची मुंबईतील 'नंदनवन' निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. .या भेटीदरम्यान शिंदे यांनी कांबळी यांच्या प्रकृतीची आणि सद्यस्थितीची विचारपूस करून त्यांच्या संपूर्ण औषधोपचारांचा तसेच दोन्ही मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे..Traffic Violation Insurance Premium Hike : गाडी चालवताना वाहतूक नियम मोडताय? मग खिशाला बसणार मोठा फटका! आता ई-चलानमुळे वाहन विम्याचा हप्ता वाढणार; सरकारच्या मोठ्या प्रस्तावाची तयारी!.कांबळी यांच्यावर ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार केले जाणार आहेत. डॉ. श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन आणि शिवसेनेच्या वतीने त्यांना तातडीने सर्व आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे..क्षणाचाही विलंब न लावता मदतीचा हातया भेटीबाबत माहिती देताना आनंद दुबे यांनी सांगितले की, नदीम सरांनी विनोद कांबळी यांची प्रकृती गेल्या काही दिवसांत ठीक नसल्याचा आणि मुलांच्या शिक्षणाचा विषय मांडताच एकनाथ शिंदे यांनी एका सेकंदाचाही विचार न करता मदतीचा हात पुढे केला. .Dharashiv Sugarcane Harvester Loot Allegation : दुष्काळात बळीराजावर दुहेरी संकट! उमरग्याच्या बलसूरमध्ये ऊसतोडणीसाठी हार्वेस्टर चालकांकडून प्रति एकर ५ ते ७ हजारांची मागणी? शेतकऱ्यांचे गंभीर आरोप!.आजपासून कांबळी यांच्या सर्व औषधोपचारांची आणि आरोग्याची काळजी शिंदे कुटुंब व शिवसेना कुटुंब घेईल, तसेच त्यांच्या दोन्ही मुलांच्या शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही, अशी ग्वाही शिंदेंनी दिली; यासोबतच मुलांनी मन लावून शिकावे आणि वडिलांचे नाव उज्ज्वल करावे, असा संदेशही त्यांनी कांबळी यांच्या मुलांना दिला..कांबळी कुटुंबाला मोठा आधारनव्वदच्या दशकात आपल्या आक्रमक फलंदाजीने भारतीय क्रिकेटविश्वात वेगळी ओळख निर्माण करणारे विनोद कांबळी गेल्या काही वर्षांपासून आजारपण आणि मर्यादित उत्पन्नाच्या साधनांमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. अलिकडेच त्यांचा एका आश्रमातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने क्रिकेटप्रेमींकडून चिंता व्यक्त केली जात होती. .यापूर्वी डिसेंबर २०२४ मध्येही कांबळी रुग्णालयात दाखल असताना एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली होती. आता संपूर्ण उपचार आणि मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारल्याने कांबळी कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.