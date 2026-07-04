Eknath Shinde: कामाच्या अतिताणाचा फटका! एकनाथ शिंदे रुग्णालयात दाखल; अचानक प्रकृती बिघडल्याने कार्यक्रमही रद्द

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) प्रमुख एकनाथ शिंदे यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना शुक्रवारी ठाण्यातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..कामाच्या ताणाचा प्रकृतीवर परिणाममिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सुरू असलेली धावपळ, कामाचा अतिताण आणि प्रचंड दगदग याचा परिणाम एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृतीवर झाला. शुक्रवारी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू असतानाच त्यांना ताप आला होता. याशिवाय त्यांना मोठ्या प्रमाणात अशक्तपणाही जाणवत असल्याचे सांगण्यात आले..प्रकृती अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर त्यांना तातडीने ठाण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. सध्या ते रुग्णालयातच असून डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर आवश्यक उपचार सुरू आहेत..Tukaram Mundhe Energy Drink Action : पेप्सिको, रेड बुल, स्टिंगसारख्या कंपन्यांना तुकाराम मुंढेंचा तगडा दणका; 'एनर्जी ड्रिंक' शब्द लिहल्यास थेट कारवाई.नियोजित कार्यक्रम रद्ददरम्यान, ठाण्यातील गंगुबाई शिंदे सभागृहात शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास धुळ्यातील ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या उपनेत्या शुभांगी पाटील यांच्या पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मात्र, एकनाथ शिंदे यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यामुळे हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला..प्रकृती अस्वस्थ झाल्यानंतर सर्व नियोजित कार्यक्रम स्थगित करून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले. त्यामुळे दिवसभरातील त्यांच्या सर्व अधिकृत कार्यक्रमांमध्येही बदल करण्यात आला..शिवसेनेतील सूत्रांकडून दिलासाएकनाथ शिंदे यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे शिवसेनेतील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. डॉक्टरांच्या निगराणीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. सध्या रुग्णालयात त्यांच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार सुरू असून डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत..Eknath Shinde: ''सागर बंगल्यावर पोलिस पाठवले तेव्हा...'', ठाकरेंच्या फडणवीसांवरील भूमिकेवरुन एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.