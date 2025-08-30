मुंबई

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत जरांगेंचं बेमुदत उपोषण; अमित शाहांची भेट घेऊन शिंदे लगेचच जाणार गावी, राजकीय चर्चांना उधाण

Eknath Shinde to Visit Dare Village After Meeting Amit Shah : मराठा आंदोलन तापले, शिंदेंच्या गावदौऱ्यावरून राजकीय चर्चांना उधाण
Maratha Reservation Protest
Maratha Reservation Protestesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे बेमुदत उपोषण सध्या मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू आहे. राज्यभरातून मराठा समाज मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होत असून वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे.

Satara
Mumbai
Eknath Shinde
Maratha Reservation
lal bagh cha raja
Amit Shah
Ganesh Chaturthi 2025

