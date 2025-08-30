मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत जरांगेंचं बेमुदत उपोषण; अमित शाहांची भेट घेऊन शिंदे लगेचच जाणार गावी, राजकीय चर्चांना उधाण

Maratha Reservation Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे बेमुदत उपोषण सध्या मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू आहे. राज्यभरातून मराठा समाज मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होत असून वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे. .याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी रात्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) मुंबई दौऱ्यावर आले असून, दोन दिवसांच्या वास्तव्यात ते विविध राजकीय नेत्यांसोबत चर्चा करणार आहेत. आज (शनिवार) ते लालबागच्या राजाचे दर्शन घेणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या वर्षा निवासस्थानी जाऊन गणपतीचे दर्शन घेणार असल्याचेही समजते..दरम्यान, अमित शाह यांचा दौरा संपताच राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे सातारा जिल्ह्यातील दरे गावी जाणार आहेत. गावातील गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी ते आपल्या मूळ गावी रवाना होणार असून, काही दिवसांपूर्वी त्यांचा नातू रुद्राक्षनेच या गणपतीची पूजा केली होती. त्यामुळे आता स्वतः शिंदे दर्शनासाठी जाणार असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे..आंदोलकांचा संताप वाढलामुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाला अजूनही सरकारकडून कोणतेही अधिकृत प्रतिनिधी भेटलेले नाहीत. यामुळे आंदोलकांचा संताप वाढत असून, एकनाथ शिंदे उपोषणाच्या ठिकाणी जाण्याऐवजी गणपती दर्शनासाठी दरे गावी निघणार असल्याने याबाबत राजकीय चर्चा रंगू लागल्या आहेत..अमित शाहांची तावडे यांच्याशी चर्चामुंबई दौऱ्यात अमित शाह यांनी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्यासोबत बैठक घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या चर्चेत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, बिहार विधानसभा निवडणुका आणि उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसंदर्भातील विषय उपस्थित झाल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, मुंबईतील आंदोलनाची सविस्तर माहिती अमित शाह यांनी तावडे यांच्याकडून घेतल्याचेही समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.