अचानक मला पाहून शिंदे थबकले; संजय राऊत काय म्हणाले? दोघांच्या भेटीचा व्हिडीओ व्हायरल

राज्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मतदान अवघ्या ८ दिवसांवर आले असून प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. राजकीय नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांची राळ उडवली जात आहे. प्रचार शिगेला पोहोचला असतानाच शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अचानक समोरासमोर आले. शिवसेना फुटीनंतर एकमेकांवर कठोर शब्दात टीका करणारे दोघेही आमने-सामने आल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहेत..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संजय राऊत यांची गुरुवारी सकाळी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमावेळी भेट झाली. संजय राऊत आणि एकनाथ शिंदे एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात समोरासमोर आले. मुलाखतीसाठी गेले असताना त्यांची भेट झाली. या भेटीवेळी काही जास्त बोलणं झालं नाही असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. मला पाहून एकनाथ शिंदे थबकले, त्यांनी जास्त काही संवाद साधला नाही असंही संजय राऊत म्हणाले..पुण्यात तडीपार माजी आमदार भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात; काँग्रेस नेत्यानं CCTV फूटेज दाखवत केले आरोप.दरम्यान, व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये दिसतं की मुलाखत आटोपून एकनाथ शिंदे बाहेर पडत होते. त्याचवेळी संजय राऊत आत आले. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी हात जोडून संजय राऊत यांचं स्वागत केलं तर राऊत यांनीही हस्तांदोलन केलं. दोन्ही नेत्यांची भेट अचानक झाली आणि त्याचे फोटो-व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. हॉटेल ग्रँड हयातमध्ये दोघे समोरासमोर आले होते..एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या सर्व आमदारांवर शिवसेना फुटीनंतर संजय राऊत यांनी कडाडून टीका केलीय. अनेक खळबळजनक आरोपही केले आहेत. आता महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्यानं प्रचार, मुलाखती सुरू आहेत. वृत्तवाहिनीच्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात या दोन्ही नेत्यांची जाता जाता भेट झाली. पण या काही सेकंदाच्या भेटीचा व्हिडीओ व्हायरल होताच चर्चेला उधाण आलंय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.