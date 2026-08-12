मुंबई

Tukaram Mundhe: आता कारवाई थांबणार नाही! तुकाराम मुंढेची ताकद अजून वाढणार; एकनाथ शिंदेंनी घेतला मोठा निर्णय, म्हणाले...

Eknath Shinde Backs Tukaram Mundhe’s FDA Drive: महाराष्ट्रात भेसळ करणाऱ्यांविरुद्ध मोहीम राबवणारे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे आपली कारवाई सुरूच ठेवणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली.
From Clubs to Blinkit, Mundhe’s FDA Crackdown Continues; Shinde Backs ‘Singham IAS’

From Clubs to Blinkit, Mundhe’s FDA Crackdown Continues; Shinde Backs ‘Singham IAS’

ESakal

Vrushal Karmarkar
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महाराष्ट्रात एफडीए आयुक्त म्हणून भेसळ करणाऱ्या आणि ब्रँडेड कंपन्यांविरुद्ध आघाडी उघडणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे आपली कारवाई थांबवणार नाहीत. सध्या महाराष्ट्रात तुकाराम मुंडे यांच्या नावाने खळबळ उडाली आहे. एफडीएच्या वारंवार होणाऱ्या धाडींवर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, तुम्ही तलवारीने डास मारत आहात, हे चालणार नाही. प्रथम उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि आता एकनाथ शिंदे यांनी लोकांना दर्जेदार अन्न आणि खाद्यपदार्थ पुरवण्यासाठी आवश्यक कारवाई सुरू ठेवण्याकरिता तुकाराम मुंडे यांना पूर्ण मोकळीक दिली आहे.

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