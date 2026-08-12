Tukaram Mundhe: आता कारवाई थांबणार नाही! तुकाराम मुंढेची ताकद अजून वाढणार; एकनाथ शिंदेंनी घेतला मोठा निर्णय, म्हणाले...

महाराष्ट्रात एफडीए आयुक्त म्हणून भेसळ करणाऱ्या आणि ब्रँडेड कंपन्यांविरुद्ध आघाडी उघडणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे आपली कारवाई थांबवणार नाहीत. सध्या महाराष्ट्रात तुकाराम मुंडे यांच्या नावाने खळबळ उडाली आहे. एफडीएच्या वारंवार होणाऱ्या धाडींवर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, तुम्ही तलवारीने डास मारत आहात, हे चालणार नाही. प्रथम उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि आता एकनाथ शिंदे यांनी लोकांना दर्जेदार अन्न आणि खाद्यपदार्थ पुरवण्यासाठी आवश्यक कारवाई सुरू ठेवण्याकरिता तुकाराम मुंडे यांना पूर्ण मोकळीक दिली आहे..तुकाराम मुंडे यांनी मुंबईतील प्रसिद्ध क्लब तसेच ब्लिंकइटसारख्या कंपन्यांवरही कारवाई केली आहे. बीडमध्ये जन्मलेल्या या गतिमान अधिकारी तुकाराम मुंडे यांचे अधिकार आणखी वाढवण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर संघटित गुन्हेगारी अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जे लोक लोकांच्या आरोग्याशी आणि विशेषतः लहान मुलांच्या जीवाशी खेळत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. .Jantar Mantar Season 2: जंतर-मंतरचा ‘सीजन-२’ लवकरच! अभिजीत दिपकेंची मोठी घोषणा; यावेळी काय असणार? सौरव दासांनी सांगितला प्लॅन.एफडीए प्रमुख तुकाराम मुंडे यांच्यासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत शिंदे यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीत आरोग्य मंत्री आणि महाराष्ट्राचे गृह राज्यमंत्रीही उपस्थित होते. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये भेसळ करून लोकांच्या आरोग्याशी आणि विशेषतः लहान मुलांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांवर संघटित गुन्हेगारी अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत, असे शिंदे यांनी सुचवले. भेसळीच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचेही त्यांनी सुचवले..ज्यांच्यावर खटला चालवला जात आहे, त्यांच्याविरुद्धच्या न्यायालयीन कार्यवाहीत कोणतीही कायदेशीर पळवाट असू नये, असे शिंदे म्हणाले. यासाठी नामांकित आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि तातडीने एक विशेष कायदेशीर पथक स्थापन करावे, असेही त्यांनी सुचवले. बैठकीत, एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 'विकसित महाराष्ट्र - २०४७' योजनेअंतर्गत २०२६-२७ साठी विभागाची उद्दिष्ट्ये आणि ती साध्य करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या कार्यवाहीबद्दल सरकारला माहिती दिली..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेसळीच्या प्रकरणांमधील कायदेशीर प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी विशिष्ट पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. यामुळे भेसळ करणारे सहजपणे तुरुंगातून सुटू शकणार नाहीत, हे सुनिश्चित होईल. तुकाराम मुंडे हे महाराष्ट्र केडरचे २००५ च्या तुकडीचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी आहेत. ते त्यांच्या कडक, प्रामाणिक आणि स्पष्टवक्त्या कार्यशैलीसाठी ओळखले जातात. नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील कठोर भूमिकेमुळे त्यांना 'सिंघम आयएएस' म्हणूनही ओळखले जाते. .Shiv Sena Supreme Court Hearing: ठाकरे गटाची याचिका, निवडणूक आयोगावर सवाल अन् धनुष्यबाणाचा पेच; सुप्रीम कोर्टात आज काय घडलं? १० मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या.आपल्या २१ वर्षांच्या सेवेत त्यांची २५ वेळा बदली झाली आहे. तुकाराम मुंडे यांच्या कार्याला महाराष्ट्रात व्यापक जनसमर्थन मिळत आहे. याच कारणामुळे, जेव्हा एफडीएचे २९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विभागाच्या मंत्र्यांकडे तक्रार केली, तेव्हा तुकाराम मुंडे यांनी थेट सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली. तुकाराम मुंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनची चौकशी करून खळबळ उडवून दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.