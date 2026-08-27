BMC Politics: मुंबई महापालिकेत सत्ताबदलाची नांदी! सव्वावर्ष शिंदेसेनेचा महापौर बसणार? भाजपला धक्का देण्याची तयारी; ‘मिशन टायगर’ची चर्चा

महापौर पदावरून महायुतीच्या गोटात पडद्यामागून मोठ्या राजकीय घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. सध्या ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपच्या रितू तावडे महापौर आणि शिंदे सेनेचे संजय घाडी उपमहापौर पदावर विराजमान आहेत. पहिली अडीच वर्षे महापौरपद भाजपकडे राहणार असून पुढील सव्वावर्षासाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा महापौर करण्यासाठी शिवसेनेने आता महापालिकेत ‘मिशन टायगर’चे प्रयत्न सुरू केल्याचे सूत्रांकडून समजते..लोकसभेत शिवसेना ठाकरे गटाचे नऊ खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी सहा आपल्या गोटात खेचून शिंदेसेनेने मोठा दणका दिला होता. याच धर्तीवर आता मुंबई महापालिकेतही ‘मिशन टायगर’ राबवण्याची शिवसेनेची रणनीती असल्याचे सूत्रांकडून कळते. ठाकरे गटातील नगरसेवकांना आपल्या बाजूने वळवून महापालिकेत स्वतःचे संख्याबळ भक्कम करण्याची रणनीती आखली जात असल्याचे समजते..Mumbai News: मुंबईत कोट्यवधींचं घर विकलं अन् घेतली बाईक! कारण काय? स्टार्टअप फाउंडरने सांगितली धक्कादायक निर्णयामागची कहाणी.सध्या महापालिकेत भाजपचे ८८, तर शिवसेनेचे २८ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन नगरसेवक आहेत. याच संख्याबळाच्या जोरावर पहिल्या टप्प्यात अडीच वर्षांसाठी भाजपचा महापौर झाला आहे; परंतु ‘मिशन टायगर’ यशस्वी ठरून ठाकरे गटाचे नगरसेवक मोठ्या संख्येने फुटल्यास महापालिकेत शिवसेनेच्या संख्याबळात लक्षणीय वाढ होईल. .Marathi Language Rule: ऑटो-टॅक्सी चालकांना दिलासा! मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय.अशा स्थितीत महापौर पदाचा कार्यकाळ सव्वावर्षावरून वाढवून देण्यासाठीही शिवसेना भाजपवर राजकीय दबाव आणण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यात आणि विधिमंडळात सत्तासंघर्ष पेटलेला असतानाच, आता आशियातील सर्वांत श्रीमंत महापालिकेवर पूर्ण ताकदीने भगवा फडकवण्यासाठी शिंदेसेनेने कंबर कसली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.