Mumbai News: मुंबईतील शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी, आरोपी ताब्यात; घटनेने राजकारणात खळबळ

मुंबई : मुंबईच्या राजकारणात खळबळ उडवणारी बातमी समोर आली आहे. विक्रोळीतील शिंदेसेनेच्या एका पदाधिकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत धमकी देणाऱ्या व्यक्तीला ताब्यात घेतलं आहे. या धमकीमुळे परिसरात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील विक्रोळी (पूर्व) टागोर नगर ग्रुप क्रमांक ८ येथील भारत गॅस परिसरात युवासेना पदाधिकारी गणेश गौतम रोकडे यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. शनिवार (ता. २६ सप्टेंबर) रोजी दुपारी साधारणतः २ वाजून ३० मिनिट ते ३ वाजण्याच्या सुमारास हा खळबळजनक प्रकार घडला..Mumbai: राम मंदिर परिसरात दुर्घटना! सार्वजनिक शौचालयात केमिकल गळती; उग्र वासाने गुदमरून दोघांचा मृत्यू.दरम्यान, धमकी मिळताच या घटनची माहिती तातडीने पोलिसांना देण्यात आली. या घटनेची माहिती मिळताच विक्रोळी पोलिसांनी दखल घेत आरोपीचा तातडीने शोध सुरु केला. तथापि, धमकी देणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेत त्याला ताब्यात घेतले असून तशी तक्रार देखील नोंद करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..ST Bus: एसटी प्रवासात NCMC कार्ड अनिवार्य; फक्त ३ दिवस बाकी, आताच करा 'हे' काम, अन्यथा सवलत रद्द .परिसरात खळबळगणेश रोकडे हे गेल्या वर्षभरापासून विक्रोळीतील ड्रग्सविरोधी कारवायांसाठी संबंधित यंत्रणांकडे तक्रारी व पाठपुरावा करत असल्याचे सांगितले जात आहे. तशी कारवाई देखील होत आहे. मात्र आता गणेश रोकडे यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.