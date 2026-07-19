Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत खळबळ! शिंदेसेनेच्या महिला नेत्याला अटक, ३ जण फरार; नेमके प्रकरण काय?

नवी मुंबई : शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला आघाडीच्या उपजिल्हाप्रमुखांना पोलिसांनी अटक केल्याची घटना घडली आहे. एका व्यावसायिकाकडे खंडणी मागितल्या प्रकरणी ही अटक करण्यात आली असून या प्रकरणातील इतर तीन आरोपींचा शोध सुरु असल्याची माहिती आहे. या घटनेमुळे नवी मुंबईतील राजकारणात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला आघाडीच्या उपजिल्हाप्रमुख पूजा बनसोडे यांना तुर्भे पोलिसांनी अटक केली आहे. एका भंगार व्यावसायिकाकडे २ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. तसेच खंडणी न दिल्यामुळे पूजा बनसोडे यांनी संबंधित व्यावसायिकाला शिवीगाळ आणि मारहाण करत धमकावल्याचा आरोप आहे..Mumbai News: वडघर-मेढा रस्त्यावरील पूल कोसळला, ट्रक आणि कार अडकल्याने मोठा अपघात; अनेक गावांचा वाहतुकीचा मार्ग बंद .दरम्यान, हे प्रकरण समोर येताच पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत शिवसेना शिंदे गटाच्या महिला नेत्या पूजा बनसोडे यांना अटक केली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या ३ सहकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. सध्या या प्रकरणातील तिन्ही आरोपी फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत असल्याची माहिती आहे. या हायप्रोफाईल खंडणी प्रकरणामुळे नवी मुंबईत चर्चांना उधाण आलं आहे..नेमके प्रकरण काय?नवी मुंबईतील तुर्भे परिसरात एका व्यावसायिकाचा भंगाराचा व्यवसाय आहे. या व्यावसायिकाकडे आरोपी पूजा बनसोडे यांनी २ लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली होती. तसेच त्यांच्याकडून खंडणीसाठी व्यावसायिकावर दबाव टाकला जात होता. मात्र संबंधित भंगार व्यावसायिकाने खंडणी देण्यास नकार दिल्यानंतर आरोपी पूजा बनसोडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व्यावसायिकाला मारहाण केली. तसेच शिवीगाळ करत धमकी देखील देण्यात आली. तथापि, सततच्या होणाऱ्या छळाला कंटाळून पीडित व्यावसायिकाने तुर्भे पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली..Thane News: डेटा सेंटरविरोधात ठाणेकरांचा एल्गार; प्रकल्प हाणून पाडणार, प्रधान यांचा इशारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.