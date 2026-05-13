Fuel Crisis: मोदी बोलले, एकनाथ शिंदेंनी अस्तित्वात आणले, सरकारी ताफ्यातील वाहनं कमी करून दुसऱ्यांसाठी उदाहरण ठरले

ठाणे : वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचतीचा संदेश देत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुरू केल्याची माहिती बुधवारी दिली. यासोबतच त्यांच्या अधिकृत ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत ऊर्जा संसाधनांचा विचारपूर्वक वापर करणे आवश्यक झाले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली वाहनेच ताफ्यात ठेवण्यात आली असून उर्वरित वाहनांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. इंधन बचतीसाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच नागरिकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचे तसेच पर्यायी ऊर्जेकडे वळण्याचे आवाहन केले होते. त्याच अनुषंगाने आपण इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार केल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले. कोविड काळातही मोदींनी दिलेल्या सूचनांचे नागरिकांनी पालन केल्यामुळे देशाने संकटावर यशस्वी मात केल्याचे त्यांनी सांगितले..जगभरात निर्माण होत असलेल्या युद्धसदृश परिस्थितीचा परिणाम ऊर्जा पुरवठ्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन इंधनाचा वापर संयमाने करणे आवश्यक आहे. देशात पुरेसा इंधनसाठा टिकून राहण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने जबाबदारीने वागले पाहिजे," असे शिंदे म्हणाले..दरम्यान, राज्य सरकारमधील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक वापर करावा, यासाठी लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पर्यावरण संवर्धनासोबतच खर्च आणि इंधन बचतीच्या दृष्टीनेही इलेक्ट्रिक वाहने उपयुक्त असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..देशासमोर गंभीर प्रश्न उभे असताना आरोप-प्रत्यारोपांऐवजी सर्वांनी एकत्र येऊन देशहिताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र यांनीही इंधन बचतीबाबत जनजागृती केल्याचे सांगत, देशहिताच्या मुद्द्यावर सर्वांनी एकत्र उभे राहण्याची गरज असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.