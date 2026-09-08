पालघरमध्ये रुग्णालयात राडा अंगलट; शिवसेनेच्या कार्यालातून ६ पदाधिकाऱ्यांसाठी फतवा, एकनाथ शिंदेंची भूमिका...

पालघर : पालघर मधील एका खासगी रुग्णालयात गदारोळ करून डॉक्टरांना शिवीगाळ, अर्वाच्य भाषा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कानशिलात लगावल्याचे प्रकरण शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे..बेजबाबदार वागणूक आणि पक्षाची शिस्तभंग केल्याचे कारण देत शिंदे शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयाने अटकेत असलेल्या पालघर शहर प्रमुखासह पालघरचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, उप तालुकाप्रमुख मनीष उर्फ विकी संखे, युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख साईराज पाटील, आमदार पुत्र तथा उप तालुकाप्रमुख रोहित राजेंद्र गावित, उप तालुका प्रमुख राहुल संखे आणि युवा सेना विधानसभा प्रमुख ऋषभ वारे या सात जणांचे शिवसेना पक्षातून निलंबन करण्यात आले आहे. निलंबित केल्याचे पत्र शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयातील शिवसेना सचिव संजय भाऊराव मोरे यांनी आज काढले आहे..Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश, २६ वर्षीय मॉडेलचा सौदा; प्रसिद्ध हॉटेलच्या रूमवर कंडोमचा बॉक्स अन्....पालघर शहरातील एका खासगी रुग्णालयात गोविंदा पथकातील सदस्याच्या उपचारावरून शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात शनिवारी रात्री गदारोळ माजवला होता. इतकेच नव्हे तर डॉक्टरांना शिवीगाळ करून त्यांना अर्वाच्य भाषा वापरली होती. त्यावेळी शहर प्रमुख राहुल घरत यांनी रुग्णालयातील कर्मचारी विवेक झिंगा याच्या कानशिलात लावली होती. याप्रकरणी रुग्णालयाने दिलेल्या तक्रारीनुसार आज निलंबित करण्यात आलेले पदाधिकारी आणि इतर अशा सतरा जणांविरोधात रविवारी पालघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता . दुसरीकडे अशाच प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये डोंबिवलीचे रमेश म्हात्रे यांच्या याचिकेवरील सुनवाईदरम्यान सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी करत हे प्रकार चिंता व्यक्त करणारे असल्याचे सांगितले होते..'बेस्ट'च्या चाकाखाली चिरडून वृद्ध महिलेचा मृत्यू, टॅक्सीतून उतरताच अपघात; भायखळा लोटस मार्गावरील घटना. शिवसेनेचे शहर प्रमुख राहुल घरत यांनी सोमवारी पालघर पोलीस ठाण्यात शरणागती पत्करली होती. त्यानंतर पालघर पोलिसांनी त्यांना अटक करून न्यायालयात हजर केले असता त्यांना एक दिवसाची पोलीस कोठडी देण्यात आली. दरम्यान इतर 16 जणांना विरोधात चौकशी आणि तपास करून त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे पालघर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर मानभाव यांनी म्हटले होते. आता या प्रकरणात एफ आय आर मध्ये नावे असलेल्या पदाधिकाऱ्यांपैकी सात जणांचे निलंबन शिवसेनेने केले आहे..पालघर डॉक्टर्स असोसिएशन उच्च न्यायालयातपालघर डॉक्टर्स असोसिएशनने सोमवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पालघरमध्ये घडलेली घटना दर्दैवी असून एकीकडे मारहाण केली, धमकावण्यात आले.आणि दुसरीकडे त्यांच्या विरोधात अनुसुचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गन्हा दाखल करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावा असोसिएशनकड्न ऍड निरंजन मुंदरगी यांनी केला. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांच्यसमोर ही याचिका सादर आहे. यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे..गणेशोत्सवासाठी धावणार चिपळूण-पनवेल मेमू, मडगाव-लोकमान्य टिळक टर्मिनस गाडीचीही घोषणा; पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.